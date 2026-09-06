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Drugo

Antonelli z zadnjega mesta do zmage, drvi proti naslovu

VN Italije v Monzi je dobil 20-letni Kimi Antonelli z Mercedesom, ki je domačo dirko začel iz začelja. Novo razočaranje za Ferrari. Tretji Max Verstappen.
Kimi Antonelli je prvič zmagal na domači dirki. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters
Galerija
Kimi Antonelli je prvič zmagal na domači dirki. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters
P. Z.
6. 9. 2026 | 16:57
6. 9. 2026 | 17:42
2:19
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Veliko hrupa v Monzi, končalo se je z dvojno zmago v tej sezoni dominantnega Mercedesa. VN Italije je dobil 20-letni Kimi Antonelli, ki je pred kratkim dopolnil 20 let. Domačo dirko je začel iz začelja ter na koncu premagal moštvenega tekmeca in glavnega izzivalca Georgea Russlla. To je bil obliž za domače navijače, ki so pesti stiskali za Ferrari, a je Charles Leclerc razbil rdeči dirkalnik že na začetku, Lewis Hamilton pa je zasedel šesto mesto. Tretji je bil Max Verstappen z Red Bullom.

Antonelli je trinajsto dirko od 22 v sezoni zaradi menjave pogonske enote začel z zadnjega štartnega mesta, v vodstvo pa se je prebil že po 18 krogih. Vmes je bila dirka prekinjena za več kot 30 minut, saj je Monačan Leclerc v tretjem krogu razbil svojega Ferrarija ob ogradi.

Antonelliju je drugi štart uspel še bolje kot prvi – ob prekinitvi je bil 12., tako da sta z Russllom hitro prevzela pobudo. Nekaj časa jima je sledil štirikratni svetovni prvak Verstappen, na koncu pa sta o zmagi odločala le voznika v Mercedesih.

Antonelli, ki je prvi Italijan po letu 1966 z zmago v Monzi, je naredil nov velik korak k temu, da postane najmlajši svetovni prvak v zgodovini formule ena. »Ko sem sedel na 19. poziciji za vsemi dirkači, o zmagi seveda nisem razmišljal, po drugem štartu pa, priznam, da sem začel upati o točkah. Ekipa je opravila res odlično delo,« je po zmagi dejal mladi Italijan, je poročala STA.

Na naslednjo dirko prihodnji teden v Španijo bo prišel s 66 točkami prednosti pred moštvenim kolegom, Hamilton na tretjem mestu pa zaostaja še deset točk več.

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formula 1Monzavn italijeCharles LeclercMax VerstappenLando NorrisGeorge RussellferrariMcLarenRed BullmercedesLewis Hamilton

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