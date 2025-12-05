Kaj se mora zgoditi, da bo prvak Norris, kaj, da bo Verstappen, pa Piastri ...

Pred zadnjo dirko svetovnega prvenstva v formuli 1, nedeljsko VN Abu Dabija, Lando Norris (McLaren) pravi, da bi osvojitev naslova prvaka zanj pomenila vse (»O tem sem sanjal kot otrok in temu sem posvetil 16 let svojega življenja«), vendar pa vloga vodilnega tudi pomeni, da ima največ izgubiti.

Britanec prihaja v Yas Marino z 12 točkami prednosti pred štirikratnim šampionom Maxom Verstappnom (Red Bull), možnost za zmagoslavje ima še drugi McLarnov voznik Oscar Piastri, ki zaostaja 16 točk.

»Naredil bom vse, da ostanem na vrhu. Ampak če se ne bo izteklo po moje, bom poskusil znova prihodnje leto. Najbrž bo nekaj časa bolelo, takšno je pač življenje,« je razmišljal 26-letni Norris.

Bo Norris ubranil vodstvo pred Verstappnom? FOTO: Jakub Porzycki/Reuters

Kvalifikacije bodo v soboto ob 15.00, dirka v nedeljo ob 14. uri.

»Če mu uspe, bo Norris 11. britanski svetovni prvak, medtem ko bi si Verstappen v zbirko dodal peti zaporedni naslov. Piastri lahko postane prvi Avstralec po 45 letih z naslovom svetovnega prvaka formule 1 po Alanu Jonesu iz leta 1980 in pokojnemu trikratnemu svetovnemu prvaku Jacku Brabhamu, ki je zadnji naslov osvojil leta 1966.

Verstappen je dejal, da nima česa izgubiti, saj je svoje možnosti praktično odpisal že avgusta, preden je pripravil osupljiv povratek, medtem ko je Piastri, dolgo časa vodilni, novinarjem povedal, da ima prav on najmanj izgubiti.

Ogromno računic

Točke se podeljujejo tako: 1. mesto 25 točk, 2. mesto 18, 3. mesto 15, sledijo 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.

Torej, Norris bo prvak, če bo stal na zmagovalnem odru, če bo četrti, mu že lahko naslov vzame Verstappen, če bo šesti, tudi Piastri. Če bo Verstappen drugi, je lahko Norris tudi sedmi in bo prvak. Če bo Verstappen tretji, mora biti Norris osmi. Če bi zmagal Piastri, bi moral biti Norris vsaj peti za slavje.

Oscar Piastri napada iz ozadja. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters

Če bi Norris odstopil, bi Verstappen moral biti vsaj tretji. Če bi bil četrti, bi se izenačil pri 408 točkah, ima tudi enako število zmag (7), toda manj drugih mest (5:7). Če bi odstopila tako Norris kot Verstappen, bi moral biti Piastri najmanj drugi.

Če se malce poigramo, recimo, da zmaga Piastri, potem bi imel 417 točk, drugi bi bil Verstappen in bi končal pri 414 točkah, peti bi bil Norris in bi bil prvak s 418 točkami. Računic je še ogromno in v tem je čar te sezone formule 1.