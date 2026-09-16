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Drugo

Formula 1 predstavila novi koledar, šprint po novem tudi v Monaku

Na razpored dirk se vračata Portugalska in Turčija, vodilni pa so črtali Barcelono in Zandvoort.
Dirke v Barceloni naslednje leto ne bo na koledarju. FOTO: Nacho Doce/Reuters
Galerija
Dirke v Barceloni naslednje leto ne bo na koledarju. FOTO: Nacho Doce/Reuters
T. E.
16. 9. 2026 | 11:44
16. 9. 2026 | 11:58
2:39
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Formula 1 je razkrila razpored 24 dirk v prihodnji sezoni, ki se bo začela v Bahrajnu in zaključila v Abu Dabiju. Zaradi »nadaljnjega uspeha in velikega povpraševanja« je predvidenih deset šprinterskih preizkušenj in štiri več kot letos. 

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Prva velika nagrada bo na sporedu 14. marca v Bahrajnu, kjer bo konec februarja na sporedu tudi štiridnevno testiranje novih dirkalnikov. Država v Perzijskem zalivu bo prvič po letu 2024 gostila odprtje sezone, Melbourne, kjer so sezono tekmovalci začeli tudi letos, bo prizorišče tretje dirke leta. 

Bahrajn bo prvič gostil šprintersko dirko, format, ki bo debitiral tudi v Avstraliji, Monaku, Abu Dabiju in na Japonskem. Poleg tega se bo šprint vrnil v Kanado, Združeno kraljestvo, Italijo, Brazilijo in Katar. »Podatki kažejo, da je od uvedbe šprinterske dirke leta 2021 skupno število gledalcev na vikendih s šprintom 12 % večje kot na vikendih brez šprinta. Kvalifikacije za šprint so med navijači do trikrat bolj priljubljene kot prosti treningi, 82 % obiskovalcev vikendov s šprintom pravi, da to poveča vrednost njihove vstopnice, 75 % navijačev formule 1 pa meni, da šprinterske dirke dajejo večjo vrednost koledarju sezone,« so zapisali na spletni strani formule 1. 

Na koledar kraljice motošporta se vračata dirkališči v Turčiji in na Portugalskem, medtem ko se Zandvoort (Nizozemska) in Barcelona (Španija) poslavljata. Tekmovalci bodo sicer obiskali pet celin, novi razpored pa po mnenju Mohameda bena Sulajema, predsednika Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia), predstavlja preplet tradicije in novosti.

»S 24 veliki nagradami na petih celinah, vrnitvijo Portugalske in Turčije ter možnostjo razširjenega programa šprintov koledar združuje tradicijo, inovativnost in vključevanje navijačev, hkrati pa ohranja najvišje športne standarde,« je povedal Ben Sulajem. »Izjemno smo navdušeni, da se je ta koledar uresničil in da bomo našim navijačem po vsem svetu ponudili še eno sezono, polno nepozabnih trenutkov, ostre konkurence in vrhunske zabave,« pa je dejal izvršni direktor formule 1 Stefano Domenicali. 

Sezona se bo 12. decembra končala v Abu Dabiju, kjer bo okronan tud novi svetovni prvak. 

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Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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