Formula 1 se po tridesetih letih vrača v Afriko

Svetovno prvenstvo formule 1 se še naprej širi, tekmovanje se sedaj vrača v Afriko z desetletno pogodbo. Kot so sporočili iz vodstva F1, se bodo točke svetovnega prvenstva v Ruandi začele deliti okviroma v začetku leta 2030. Dirka za veliko nagrado Afrike bo potekala v okviru turistične kampanje Obišči Ruando.

»Z Ruando, ki bo v naslednjem desetletju dodana v dirkaški koledar, bo naš šport tekmoval na vseh naseljenih celinah, s čimer bomo svetovno prvenstvo bolj kot kdaj koli prej približali navijačem po vsem svetu,« je pojasnil izvršni direktor F1 Stefano Domenicali, ki se že dolgo zavzema za vrnitev Afrike v dirkaški koledar. Formula 1 je nazadnje potekala v Afriki leta 1993, ko je Francoz Alain Prost zmagal v Kyalamiju, severno od Johannesburga.

Organizatorji so na novinarski konferenci predstavili tudi koncept nove prage v Ruandi. FOTO: Jean Baptiste Nkurunziza/Afp

Za ruandskega predsednika Paula Kagameja je dirka formule 1 velik korak naprej, ki bo njegovo državo še bolj postavil v središče mednarodne pozornosti.

»Danes pripada tudi Afriki. Več kot tri desetletja se je vodilno svetovno prvenstvo v F1 odvijalo brez te celine in to se zdaj s tem sporazumom spreminja,« je dejal Kagame. Velika nagrada v tej vzhodnoafriški državi bo potekala v okrožju Bugesera, južno od prestolnice Kigali. Tam trenutno gradijo novo mednarodno letališče. Kar 60-odstotni delničar je Qatar Airways, ki je tudi eden glavnih sponzorjev formule 1.

Paul Kagame je prepričan, da bo naložba v Ruando prineslo mnogo delovnih mest in finančnih priložnosti. FOTO: Bright Emoja/Afp

Dirkališče naj bi bilo dokončano v začetku tridesetih let 21. stoletja. Po poročilih je zasnovano tako, da bo v harmoniji z naravno krajino. »Dirkaška steza Bugesera bo skupaj z novim mednarodnim letališčem v našo državo in regijo v prihodnjih desetletjih prinesla delovna mesta, razvoj znanj in spretnosti, turizem in nove poslovne priložnosti,« upa Kagame.