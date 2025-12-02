  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Verstappen si je nadel nov vzdevek: Lahko mi rečete Chucky

    Max Verstappen ima pred zadnjo dirko v sezoni še vedno možnost, da osvoji peti zaporedni naslov svetovnega prvaka v formuli 1. Zanaša se tudi na srečo.
    Max Verstappen se ob koncu sezone zelo zabava. FOTO: Christian Hartmann/Reuters
    Galerija
    Max Verstappen se ob koncu sezone zelo zabava. FOTO: Christian Hartmann/Reuters
    Peter Zalokar
    2. 12. 2025 | 15:34
    2. 12. 2025 | 15:53
    2:47
    A+A-

    Svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen si je nadel nov vzdevek, ko se je odzval na izjave izvršnega direktorja McLarna Zaka Browna pred odločilno dirko za VN Abu Dabija. Nizozemec je še vedno v igri za peti zaporedni naslov, vendar bo v nedeljo na stezi Yas Marina potreboval tudi kanček sreče. Najbolj preprosta pot do naslova je, da zmaga, medtem ko mora Lando Norris končati na četrtem mestu ali nižje.

    image_alt
    Kjer se prepirata dva, Max Verstappen dobi

    »Tudi sam sem videl Brownove izjave. Zdelo se mi je kar zabavno. Lahko mi reče Chucky,« se je odzval na besede Browna, ki je Verstappna primerjal z zlikovcem iz grozljivke in dejal, da je »kot tisti tip v grozljivki, za katerega se ti zdi, da se ne bo več vrnil, pa se vedno vrne«. Chucky je znan lik iz grozljivk – majhna, rdečelasa morilska lutka, v katero se naseli duša serijskega morilca po imenu Charles Lee Ray.

    image_alt
    Verstappen priliva olje na ogenj: On se s tem že ne bo sprijaznil

    Verstappen je zmagal v Katarju. FOTO: Andrej Isakovic/AFP
    Verstappen je zmagal v Katarju. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

    Tudi če mu na koncu ne uspe, je Verstappnov povratek izjemen, saj je bil za vodilnim oddaljen že 104 točke. Zdaj za prvim mestom zaostaja le še za 12 točk, potem ko je na VN Katarja prehitel Oscarja Piastrija. Slednji zaostaja za 16 točk za Norrisom. »Preprosto se osredotočam nase. Vem, da ko sedem v dirkalnik, poskušam dati vse od sebe. To je edina stvar, ki jo lahko nadziram, kajne?«

    Strateška napaka

    Verstappnovo impresivno zmago v Katarju je olajšala tudi strateška napaka McLarna, ki se je odločil, da med zgodnjim varnostnim avtomobilom v bokse ne pokliče nobenega od svojih dirkačev. V Red Bullu so se medtem odločili, da Verstappna pokličejo po nov komplet pnevmatik. Odločitev se jim je bogato obrestovala.

    Zak Brown je Verstappna primerjal z zlikovcem iz grozljivke. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters
    Zak Brown je Verstappna primerjal z zlikovcem iz grozljivke. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters

    Verstappen verjame, da Red Bull v Abu Dabiju na golo hitrost verjetno ne bo mogel premagati McLarna, zato bodo morali znova staviti na strateško mojstrovino. »Upam, da bomo dobro začeli konec tedna. To bi nam zelo pomagalo. Dirka, kot je bila v Katarju, tudi pokaže, da velika nagrada ni vedno preprosta in da se lahko zgodi veliko stvari, zato se verjetno malce zanašam tudi na to.«

