Nov popoln vikend za Verstappna, ki že diha za ovratnik oranžnim

Sedem dirk pred koncem se je v svetovnem prvenstvu formule 1 še malce bolj zakuhalo. Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je vodil od štarta do cilja in vpisal drugo zaporedno zmago, s katero se je že precej približal voznikoma McLarna. Oscar Piastri je v Bakuju hitro storil napako in razbil dirkalnik, Lando Norris pa je zasedel šele sedmo mesto. Drugi je bil George Russell (Mercedes), tretji pa presenetljivo Carlos Sainz (Williams). To je bila 67. zmaga za Nizozemca v karieri. Naslednja preizkušnja bo v Singapurju 5. oktobra.

Odlično je delo opravil Russell, junak dneva pa je bil tudi Sainz, ki je prinesel prve stopničke za Williams po štirih letih. »Končno sem tu, celo leto smo garali. Zdaj je bilo vse v redu, imeli smo hitrost, dokazali smo, da smo na pravi poti. Doslej nam ni uspevalo, a v življenju je včasih pač tako,« je za prireditelje dejal Sainz.

Današnji zmagovalec Verstappen se je utrdil na tretjem mestu seštevka, za Piastrijem še vedno zaostaja 69 točk. Piastri jih ima 324, Norris 299 in Verstappen 255. »Že prejšnji vikend je bil izjemen, ta pa je še boljši. Avto je deloval zelo dobro, imeli smo čist zrak, lahko smo varčevali z gumami. Ni bilo lahko, zaradi vetra je avto vleklo sem in tja. Vesel sem, gremo naprej,« je dejal Verstappen.

McLaren je upal, da bo v nedeljo s še rekordnimi sedmimi dirkami do konca sezone osvojil svoj deseti konstruktorski naslov v formuli 1 in drugega zapored, vendar bo zdaj moral počakati do dirke v Singapurju.

Max Verstappen je izkoristil najboljši štartni položaj. FOTO: Anton Vaganov/Reuters

Izidi (51 krogov, 306,049 km):

1. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 1:33:26,408

(povp. hitrost: 196,520 km/h)

2. George Russell (VBr/Mercedes) + 14,609

3. Carlos Sainz (Špa/Williams) 19,199

4. Andrea Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) 21,760

5. Liam Lawson (NZl/Racing Bulls) 33,290

6. Yuki Tsunoda (Jap/Red Bull) 33,808

7. Lando Norris (VBr/McLaren) 34,227

8. Lewis Hamilton (VBr/Ferrari) 36,310

9. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 36,774

10. Isack Hadjar (Fra/Racing Bulls) 38,982

SP skupno:

Dirkači:

1. Oscar Piastri (Avs/McLaren) 324

2. Lando Norris (VBr/McLaren) 299

3. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 255

4. George Russell (VBr/Mercedes) 212

5. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 165

6. Lewis Hamilton (VBr/Ferrari) 121

7. Andrea Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) 78

8. Alexander Albon (Taj/Williams) 70

9. Isack Hadjar (Fra/Racing Bulls) 39

10. Nico Hülkenberg (Nem/Kick Sauber) 37

Konstruktorji:

1. McLaren 623

2. Mercedes 290

3. Ferrari 286

4. Red Bull Racing 272

5. Williams 101

6. Racing Bulls 72

7. Aston Martin 62

8. Kick Sauber 55

9. Haas 44

10. Alpine 20