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Drugo

Antonelli odbil napad Leclerca za šesto zmago

Mladi Italijan je v Belgiji občutno povišal prednost v seštevku F1, zdaj je pri 204 točkah, na drugo je napredoval Lewis Hamilton. Odstop Georgea Russlla.
Kimi Antonelli se je veselil zmage. FOTO: Sarah Meyssonnier /Reuters
Galerija
Kimi Antonelli se je veselil zmage. FOTO: Sarah Meyssonnier /Reuters
P. Z.
19. 7. 2026 | 16:44
19. 7. 2026 | 17:02
5:12
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Italijan Kimi Antonelli (Mercedes) je zmagovalec dirke formule 1 za veliko nagrado Belgije v Spa-Francorchampsu. Najstnik, ki bo konec avgusta dopolnil 20 let, je 11 krogov pred koncem prehitel Monačana Charlesa Leclerca in potrdil premoč ta konec tedna.

Za Antonellija je to šesta zmaga v sezoni in hkrati karieri, potem ko je Mercedes za leto 2026 z novimi pravili pripravil najboljši dirkalnik. Slabše je šlo do danes drugouvrščenemu v seštevku sezone Georgeu Russllu, ki je v drugem Mercedesu kmalu po štartu odstopil. Drugo mesto je na koncu pripadlo Leclercu (Ferrari), tretje pa Nizozemcu Maxu Verstappnu (Red Bull). Četrti je ciljno črto prečkal Britanec Lewis Hamilton (Ferrari) in skočil na drugo mesto v razvrstitvi sezone.

Štart je minil po Antonellijevih željah, potem ko je dobro speljal in ostal na prvem mestu po najboljšem štartnem položaju s sobotnih kvalifikacij. Sta pa v prvem krogu trčila njegov ekipni kolega Russell in Hamilton. Trk Britancev je bil usodnejši za Russlla, ki je moral odstopiti, sedemkratni svetovni prvak pa je prejel petsekundno kazen, zaradi česar je kasneje izpadel iz boja za stopničke.

Kimi Antonelli je bil najboljši v Belgiji. FOTO: Christian Hartmann/Reuters
Kimi Antonelli je bil najboljši v Belgiji. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Ko je varnostni avto zapeljal v bokse, je Verstappen hitro prehitel Leclerca in dobro sledil Antonelliju, ta pa je po nekaj krogih začel povečevati prednost. Pred postanki v boksih sta dva virtualna varnostna avtomobila (ostanki dirkalnikov na stezi) poskrbela za premešan vrstni red na vrhu. Leclerc je prišel na čelo, medtem ko je Antonelli nekaj časa obtičal za Britancem Landom Norrisom (McLaren), ki je imel drugačno strategijo.

Antonelli: Imel sem nekaj sreče

Kimi Antonelli: »Lepo je spet biti na vrhu po nekaj težavnih dirkaških koncih tedna. To je bila prava borba. Prvo mesto smo izgubili po virtualnem varnostnem avtu, nato pa se vrnili na čelo. Težko je bilo, Charles je bil resnično hiter. Danes sem imel nekaj sreče, ko govorimo o skupni razvrstitvi, a ravno zato vselej pravimo, da moramo izkoristiti vsako priložnost. Hitro se namreč lahko vse obrne, kot smo že neštetokrat videli.«

Ko je mladi Italijan prišel mimo, je potreboval nekaj časa, da je ujel ritem, 11 krogov pred koncem pa je brez večjih težav prišel mimo Leclerca in slavil šesto zmago v karieri. Z njo je občutno povišal prednost v seštevku, potem ko je zdaj pri 204 točkah, na drugo je napredoval Hamilton, ki je zbral 159 točk, Russell pa je ostal pri 154. Naslednja preizkušnja svetovnega prvenstva bo velika nagrada Madžarske na Hungaroringu čez teden dni.

Izidi, VN Belgije, Spa-Francorchamps (308,054 km):

1. Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) 1:24:42,479

2. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) + 1,952

3. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 11,586

4. Lewis Hamilton (VBr/Ferrari) 17,254

5. Oscar Piastri (Avs/McLaren) 18,988

6. Isack Hadjar (Fra/Red Bull) 23,307

7. Lando Norris (VBr/McLaren) 24,014

8. Gabriel Bortoleto (Bra/Audi) 49,140

9. Arvid Lindblad (VBr/Racing Bulls) 50,406

10. Franco Colapinto (Arg/Alpine) 1:26,037

Skupno (10/22):

1. Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) 204 točk

2. Lewis Hamilton (VBr/Ferrari) 159

3. George Russell (VBr/Mercedes) 154

4. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 126

5. Lando Norris (VBr/McLaren) 103

6. Oscar Piastri (Avs/McLaren) 92

7. Max Verstappen (Bel/Red Bull) 91

8. Isack Hadjar (Fra/Red Bull) 60

9. Pierre Gasly (Fra/Alpine) 42

10. Liam Lawson (NZl/Racing Bulls) 39

Konstruktorji:

1. Mercedes 358

2. Ferrari 285

3. McLaren-Mercedes 195

4. Red Bull 151

5. Alpine-Mercedes 61

6. Racing Bulls 61

7. Haas 21

8. Williams 11

9. Audi 10

10. Aston Martin 1

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formula 1VN BelgijeSpa-FrancorchampsMax VerstappenmercedesLewis HamiltonferrariF1George RussellKimi AntonelliRed Bull

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

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