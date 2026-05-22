Verstappen obrnil ploščo: Vračamo se v normalno stanje

Montreal bo konec tedna gostil VN Kanade v formuli 1, v soboto šprint, dirka v nedeljo ob 22. uri. Max Verstappen je zadovoljen z napovedanimi spremembami.
Max Verstappen je prišel v Kanado dobtre volje. FOTO: Clive Mason/AFP
Max Verstappen je prišel v Kanado dobtre volje. FOTO: Clive Mason/AFP
Peter Zalokar
22. 5. 2026 | 12:00
22. 5. 2026 | 12:09
2:49
A+A-

Konec tedna bo peto dirko sezone v formuli 1 gostil Montreal, v soboto ob 18. uri bo šprinterska dirka, ob 22.00 pa kvalifikacije za VN Kanade, ki bo v nedeljo ob 22. uri po srednjeevropskem času.

V svetovnem prvenstvu vodi mladi Kimi Antonelli (Mercedes, 100 točk) pred moštvenim kolegom Georgeom Russllom (80) in Charlesom Leclercom (Ferrari, 59). Branilec naslova Lando Norris (McLaren) je četrti (51). Štirikratnemu prvaku Maxu Verstappnu (Red Bull) ne gre po načrtih, ta čas je šele sedmi s 26 točkami.

Rossi mu je poslal čestitko, Sinner pa posvetil celo govor

Nezadovoljni Nizozemec je večkrat namignil, da razmišlja o slovesu od formule 1, toda zdaj je obrnil ploščo. Izjavil je, da so dogovorjene spremembe pravilnika motorjev v formuli 1 za leto 2027 povečale verjetnost, da bo nadaljeval kariero. »Želim si le dober izdelek v formuli 1. Tako ali tako sem si vedno želel nadaljevati, hkrati pa sem si vedno želel videti spremembe. In mislim, da je sprememba, ki prihaja zdaj, vsekakor zelo, zelo pozitivna, skoraj vrnitev v normalno stanje.«

Kimi Antonelli je dobil zadnje tri dirke. FOTO: Clive Mason/AFP
Kimi Antonelli je dobil zadnje tri dirke. FOTO: Clive Mason/AFP

Verstappen šokiral z izjavo: Zakaj ne bi videl prijateljev, če ...

Formula 1, FIA in proizvajalci pogonskih sklopov so se načelno dogovorili za prehod na razmerje 60-40 v korist motorja z notranjim zgorevanjem, in sicer z večjim pretokom goriva ter sorazmernim zmanjšanjem električne moči. Vendar pa ta sprememba prinaša pomembne inženirske izzive, saj vpliva na zasnovo motorja in velikost rezervoarja za gorivo, poleg tega še ni bila uradno potrjena.

image_alt
Verstappen besen kot ris, celo šef se mu je opravičil (VIDEO)

Verstappen je večkrat poudaril, da njegove skrbi niso bile nikoli povezane z njegovo lastno konkurenčnostjo, temveč s kakovostjo dirkanja. Kot pozitiven znak je izpostavil tudi konstruktivne pogovore s formulo 1 in FIA v začetku leta. »Odlično je, da so odprtega duha in poslušajo dirkače, saj menim, da govorimo v interesu športa in si zgolj želimo, da bi bil izdelek boljši.«

Verstappen v Montreal prihaja neposredno po svojem debiju na 24-urni dirki Nürburgring pretekli konec tedna, kjer je bil na dobri poti do zmage, preden je njegovo dirko končala okvara. »Imam občutek, da gre za nedokončano delo. Želim zmagati, zato se želim vrniti,« je dejal.

