Kimi Antonelli (Mercedes) je zmagovalec velike nagrade Katarja v Lusailu, predzadnje dirke sezone svetovnega prvenstva v formuli 1. Mladi Italijan je sredi dirke izkoristil nekaj škode na dirkalniku moštvenega kolega iz Velike Britanije Georgea Russlla in po zadnjem postanku pristal na čelu. Tretji je bil Avstralec Oscar Piastri (McLaren).

Antonelli je slavil deseto zmago v karieri in hkrati sezoni, v kateri je že pred časom postal najmlajši svetovni prvak v 77-letni zgodovini F1. Po štartu je bolje kazalo Russllu, a sta Mercedesa vsaj brez težav ostala na prvih dveh mestih. Antonelli je v prvih krogih dihal za ovratnik Russllu in ga nekajkrat tudi napadel. Nato je s komandnega pulta prišel ukaz, naj si moštvena kolega ne uničujeta dirke, potem ko sta si hitro privozila veliko prednost pred tekmeci.

Dirkanje je nato nekoliko presekal virtualni varnostni avto, po postankih nekaterih vodilnih pa sta na stezi ostala dokaj povprečna Ferrarija in za kratko napredovala na sam vrh. Mercedesa sta ju ugnala, le da je zaradi zaporednih postankov v istem krogu Antonelli malce obtičal. Čeprav je svetovni prvak precej zaostal, je imel Russell na sprednjem delu podvozja svojega dirkalnika nekaj škode, zaradi česar ga je Italijan hitro lovil.

Antonelli: Razumem Georgea Kimi Antonelli: »Dirkalnik je bil nerealno hiter. Neverjetno. Sploh v zadnji tretjini preizkušnje, ko sem bolj pritiskal, se je obnašal kot na tirnicah. To je bil najbolje pripravljen dirkalnik v celotni sezoni ter ponosen sem na mehanike in ekipo. Razumem Georgea, utrpel je kar precejšnjo škodo na dirkalniku. To bi bila res lepa bitka na stezi. Seveda pa sem zadovoljen z zmago in hitrostjo.«

Po Russellovem sedemsekundnem postanku, po katerem težav niso zares rešili, je Antonelli prevzel vodstvo po postanku v naslednjem krogu in zanesljivo krmaril do desete zmage v sezoni. Ciljno črto je 20-letnik prečkal s prednostjo pol minute, še slabi dve sekundi več je zaostal Avstralec Piastri, ki kljub celem dirkalniku ni mogel ogroziti Russlla. Za Avstralca so bile to v ne preveč prepričljivi sezoni druge zaporedne stopničke.

Kimi Antonelli se je veselil jubilejne zmage. FOTO: Mohammed Salem/Reuters

Russell je kljub drugemu mestu ostal brez realnih možnosti za drugo mesto v skupnem seštevku, potem ko je Verstappen s četrtim mestom zapečatil ta položaj. Russell ima v troboju za tretje mesto vsaj lepo prednost pred rojakoma Lewisom Hamiltonom in Landom Norrisom, ki sta danes končala na šestem oz. petem mestu.

Russell: Moja zgodba sezone George Russell: »Še ena smola, ki jo lahko dam na dolg seznam. To je pač zgodba te sezone. Prišel sem iz ovinka in zadel ob ostanke stiroporja na stezi, pri čemer bi moral že prej na stezo varnostni avto. Takoj sem vedel, da so bili udarci močni. Zdaj sem videl dno dirkalnika in lahko sem vesel, da sem končal na stopničkah. Seveda pa si nisem želel tega položaja.«

Antonelli ima dirko pred koncem na računu 427 točk. Sledi Verstappen s 316, Russell je pri 282, Hamilton pri 275, Norris pa 274 točkah. Naslednji konec tedna se bo 77. sezona svetovnega prvenstva končala s preizkušnjo v Abu Dabiju.

VN Katarja:

1. Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) 1:23:58,209

2. George Russell (VBr/Mercedes) + 31,477

3. Oscar Piastri (Avs/McLaren) 33,017

4. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 34,254

5. Lando Norris (VBr/McLaren) 39,131

6. Lewis Hamilton (VBr/Ferrari) 57,518

7. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 58,001

8. Isack Hadjar (Fra/Red Bull) 59,323

9. Liam Lawson (NZl/Racing Bulls) 1 krog

10. Gabriel Bortoleto (Bra/Audi) 1 krog

Skupno (22/23):

1. Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) 427 točk

2. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 316

3. George Russell (VBr/Mercedes) 282

4. Lewis Hamilton (VBr/Ferrari) 275

5. Lando Norris (VBr/McLaren-Mercedes) 274

6. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 256

7. Oscar Piastri (Avs/McLaren-Mercedes) 182

8. Isack Hadjar (Fra/Red Bull) 126

9. Liam Lawson (NZl/Red Bull) 91

10. Pierre Gasly (Fra/Alpine) 52

Konstruktorji:

1. Mercedes 709

2. Ferrari 531

3. Red Bull Racing - Red Bull Ford 456

4. McLaren-Mercedes 456

5. Racing Bulls-Red Bull Ford 116

6. Alpine-Mercedes 89

7. Haas 31

8. Audi 29

9. Williams 16

10. Aston Martin 7