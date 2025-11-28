Verstappen priliva olje na ogenj: On se s tem že ne bo sprijaznil

Čeprav je bil pred tednom v Las Vegasu skupaj z moštvenim kolegom in tekmecem Oscarjem Piastrijem diskvalificiran in je izgubil pomembne točke za nesojeno drugo mesto, je Lando Norris (McLaren) optimističen, da bo osvojil prvi naslov svetovnega prvaka v formuli 1. Lahko si ga zagotovi že ta konec tedna v Katarju, kjer bo danes šprinterska dirka, v nedeljo pa še klasična.

»Zdaj sem enako sproščen kot prej, ko sem zaostajal 35 točk, in enako se počutim, ko imam 24 točk prednosti,« si prevelikega pritiska ne nalaga Norris, ki na predzadnji dirki sezone potrebuje le to, da za dve točki prehiti Piastrija in branilca naslova Maxa Verstappna iz Red Bulla.

Lando Norris in Oscar Piastri sta prijatelja in tekmeca. FOTO: Eloisa Sanchez/Reuters

Pri McLarnu so zatrdili, da se ne bodo vmešavali v boj z moštvenimi ukazi. Lahko to izkoristi štirikratni prvak Verstappen in potrdi rek, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima?

Šprint bo danes ob 15. uri, nedeljska dirka za VN Katarja v Losailu ob 17. uri. Zadnja postaja bo 7. decembra v Abu Dabiju.

»Če si pravi dirkač, moraš storiti vse za zmago. V nasprotnem primeru nima smisla, da sploh prideš na štart. Oscar se že ne bo sprijaznil, da je številka 2,« olje na ogenj razgrete sezone priliva Nizozemec, ki ima kajpak svojo računico.

Vrstni red za svetovno prvenstvo:

1. Lando Norris (McLaren) 390

2. Oscar Piastri (McLaren) 366

3. Max Verstappen (Red Bull) 366

4. George Russell (Mercedes) 294

5. Charles Leclerc (Ferrari) 226

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 152