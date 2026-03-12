Ferrari se zanaša na kebab (VIDEO)

Pri Ferrariju bodo na nedeljski dirki za VN Kitajske v formuli 1 predstavili svoj nenavadni, vrtljivi zadnji spojler, ki so ga poimenovali Macarena, navijači pa ga primerjali z (döner) kebabom. Lewis Hamilton je samozavestno napovedal, da je pripravljen na neposreden dvoboj z Georgeom Russllom, nekdanjim moštvenim tekmecem pri Mercedesu, ki je dobil uvodno VN Avstralije.

Moštvo iz Maranella je že lani februarja pritegnilo veliko pozornosti na testiranjih v Bahrajnu, ko je premierno predstavilo radikalno zasnovo zadnjega spojlerja, obrnjenega na glavo. Zakrilce na Hamiltonovem modelu SF-26 je še posebej sprožilo govorice, ko so opazili, da se zavrti za celih 180 stopinj, da bi zmanjšalo zračni upor.

Kakšen bo učinek novosti? FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

Ferrari se je odločil, da te rešitve ne bo uporabil v Melbournu, kjer sta Charles Leclerc in Hamilton končala na tretjem oziroma četrtem mestu. Sistem je v uporabi, ko je dirkalnik nastavljen za vožnjo v ravni liniji, namesto običajne metode (DRS), pri kateri se zgornji element zadnjega krila splošči za zmanjšanje upora.

Dolga ravnina

Dirkališče v Šanghaju ima eno najdaljših ravnin v koledarju, dolgo 1,1 km, kjer je hitrost ključnega pomena. Ob prvi uporabi zadnjega krila na testiranjih je Hamilton dejal: »Na krilu smo opravili cel dan testiranj. Mislim, opravili vse potrebne vožnje. Zelo sem hvaležen ekipi, res so trdo delali, da so ga razvili in pripeljali sem. Zato je lepo videti, da se ekipa bori, da dela nadure v tovarni, da bi nam lahko prinesla nadgraditve, saj je to bistvo te igre.«

Lewis Hamilton si obeta dober rezultat na Kitajskem. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Hamilton, za katerega poročajo, da je v zvezi z ameriško resničnostno zvezdnico Kim Kardashian, je dodal, da je v »bolj srečnem obdobju svojega življenja« kot lani, ko mu nikakor ni šlo po načrtih.