  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Ferrari se zanaša na kebab (VIDEO)

Na nedeljski VN Kitajske v formuli 1 bodo rdeči iz Maranella predstavili Macareno, ki bo pritegnila pozornost. Lewis Hamilton: Nadure se bodo poplačale.
Ferrari bo predstavil novo, vrteče se zadnje krilce. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters
Galerija
Ferrari bo predstavil novo, vrteče se zadnje krilce. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters
Peter Zalokar
12. 3. 2026 | 14:40
12. 3. 2026 | 14:57
2:25
A+A-

Pri Ferrariju bodo na nedeljski dirki za VN Kitajske v formuli 1 predstavili svoj nenavadni, vrtljivi zadnji spojler, ki so ga poimenovali Macarena, navijači pa ga primerjali z (döner) kebabom. Lewis Hamilton je samozavestno napovedal, da je pripravljen na neposreden dvoboj z Georgeom Russllom, nekdanjim moštvenim tekmecem pri Mercedesu, ki je dobil uvodno VN Avstralije.

image_alt
V Melbournu je mercedes čas zavrtel nazaj

Moštvo iz Maranella je že lani februarja pritegnilo veliko pozornosti na testiranjih v Bahrajnu, ko je premierno predstavilo radikalno zasnovo zadnjega spojlerja, obrnjenega na glavo. Zakrilce na Hamiltonovem modelu SF-26 je še posebej sprožilo govorice, ko so opazili, da se zavrti za celih 180 stopinj, da bi zmanjšalo zračni upor.

Kakšen bo učinek novosti? FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters
Kakšen bo učinek novosti? FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

Ferrari se je odločil, da te rešitve ne bo uporabil v Melbournu, kjer sta Charles Leclerc in Hamilton končala na tretjem oziroma četrtem mestu. Sistem je v uporabi, ko je dirkalnik nastavljen za vožnjo v ravni liniji, namesto običajne metode (DRS), pri kateri se zgornji element zadnjega krila splošči za zmanjšanje upora.

image_alt
Pripnite pasove, šlo bi hitro, karte so se premešale na novo

Dolga ravnina

Dirkališče v Šanghaju ima eno najdaljših ravnin v koledarju, dolgo 1,1 km, kjer je hitrost ključnega pomena. Ob prvi uporabi zadnjega krila na testiranjih je Hamilton dejal: »Na krilu smo opravili cel dan testiranj. Mislim, opravili vse potrebne vožnje. Zelo sem hvaležen ekipi, res so trdo delali, da so ga razvili in pripeljali sem. Zato je lepo videti, da se ekipa bori, da dela nadure v tovarni, da bi nam lahko prinesla nadgraditve, saj je to bistvo te igre.«

Lewis Hamilton si obeta dober rezultat na Kitajskem. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
Lewis Hamilton si obeta dober rezultat na Kitajskem. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Hamilton, za katerega poročajo, da je v zvezi z ameriško resničnostno zvezdnico Kim Kardashian, je dodal, da je v »bolj srečnem obdobju svojega življenja« kot lani, ko mu nikakor ni šlo po načrtih.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Nova preizkušnja

Verstappen bo letos debitiral na prestižnih 24 urah Nürburgringa

Nizozemec je lani pridobil licenco za dirkanje na sloviti stezi Nordschleife, nekaj tednov kasneje pa je tam odpeljal štiriurno dirko serije NLS in zmagal.
9. 3. 2026 | 11:17
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

V Melbournu je mercedes čas zavrtel nazaj

V novo sezono formule 1 je najbolje vstopil dirkač mercedesa George Russell, ki je v Melbournu slavil zmago pred sotekmovalcem Kimijem Antonellijem.
8. 3. 2026 | 07:32
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Mercedesova voznika bosta sprožila revolucijo s prvega startnega mesta

George Russel in Kimi Antonelli najhitrejša na kvalifikacijah za uvodno dirko formule 1 v tej sezoni v Melbournu. Branilec naslova Lando Norris s šestega mesta
7. 3. 2026 | 09:25
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Formula 1

Pripnite pasove, šlo bi hitro, karte so se premešale na novo

Konec tedna se bo v Avstraliji začela sezona v formuli 1, ki prinaša veliko sprememb. Kakšne so novosti, kdo so favoriti?
Peter Zalokar 4. 3. 2026 | 18:15
Preberite več
Šport  |  Košarka
Konec zaroke

Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Hrgota presenetil z menjavo v moštvu

Jurij Tepeš se je prav tako odločil za spremembo v ekipi pred tekmami konec tega tedna na slovitem Holmenkollnu.
Miha Šimnovec 11. 3. 2026 | 17:17
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Logarju in Vrtovcu laž šprica iz oči

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in ameriško-izraelskem napadu na Iran.
11. 3. 2026 | 19:35
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Trump: Zmagali smo, a nočemo se vračati na dve leti; cene nafte bodo šle dol

Spremljamo razvoj konflikta na Bližnjem vzhodu, ki mu kljub izjavam predsednika ZDA še ni videti konca.
11. 3. 2026 | 11:01
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj vse več potnikov izbere vlak?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
1. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

Lewis Hamiltonformula 1ferrariCharles LeclercVN KitajskeGeorge RussellŠanghaj

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Železniški projekti

Leta 2027 gradnja vzporednega tira, projekt za prihodnost železniška obvoznica

Kateri so največji železniški projekti poleg drugega tira?
Nejc Gole 12. 3. 2026 | 16:00
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Tova Noel

Paznica Epsteina je tik pred smrtjo googlala informacije o njem

Le slabi dve uri preden so ga našli mrtvega je paznica Tova Noel dvakrat pogooglala »najnovejše o Epsteinu v zaporu«. Prejela je sumljiva finančna nakazila.
12. 3. 2026 | 16:00
Preberite več
Razno
Odziv župana

Janković: Kar je rekla gospa Zidar Klemenčič, je čista laž

Župan Ljubljane je stopil pred kamere in se odzval na izjave o korupciji, »desetih odstotkih« in sodnih postopkih, ki mu ne morejo nič.
12. 3. 2026 | 15:38
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Supermoč

Spanec – podcenjena supermoč sodobnega človeka

Nevrologinja in somnologinja dr. Lea Dolenc Grošelj: pomanjkanje spanja slabša odločanje, odnose in poslovno učinkovitost
Petra Kovič 12. 3. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Ferrari se zanaša na kebab (VIDEO)

Na nedeljski VN Kitajske v formuli 1 bodo rdeči iz Maranella predstavili Macareno, ki bo pritegnila pozornost. Lewis Hamilton: Nadure se bodo poplačale.
Peter Zalokar 12. 3. 2026 | 14:40
Preberite več
Razno
Odziv župana

Janković: Kar je rekla gospa Zidar Klemenčič, je čista laž

Župan Ljubljane je stopil pred kamere in se odzval na izjave o korupciji, »desetih odstotkih« in sodnih postopkih, ki mu ne morejo nič.
12. 3. 2026 | 15:38
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Supermoč

Spanec – podcenjena supermoč sodobnega človeka

Nevrologinja in somnologinja dr. Lea Dolenc Grošelj: pomanjkanje spanja slabša odločanje, odnose in poslovno učinkovitost
Petra Kovič 12. 3. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Ferrari se zanaša na kebab (VIDEO)

Na nedeljski VN Kitajske v formuli 1 bodo rdeči iz Maranella predstavili Macareno, ki bo pritegnila pozornost. Lewis Hamilton: Nadure se bodo poplačale.
Peter Zalokar 12. 3. 2026 | 14:40
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

NP Mljet je kraj za ljubitelje neokrnjene narave in zgodovinskih zakladov

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Dobrodošli na najboljši zabavi v regiji

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Zakaj vsi govorijo o Srednji Dalmaciji?

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Cesarska zgodovina in balkanski užitki

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Vodenje in inovacije v luksuzu

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:13
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski tihi adut, o katerem se govori vse glasneje

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
Promo Delo 5. 2. 2026 | 09:13
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo