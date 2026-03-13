Verstappen besen kot ris, celo šef se mu je opravičil (VIDEO)

Besni štirikratni svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen je po kaotičnih prostih treningih in kvalifikacijah za sobotno šprintersko dirko na VN Kitajske v Šanghaju dejal, da je bil »katastrofalen dan«. Njegov red bull je bil skoraj dve sekundi počasnejši od vodilnega v prvenstvu, Georgea Russlla v Mercedesu, Verstappen pa je v obeh nastopih zasedel osmo mesto.

Red Bull se je na drugem dirkaškem koncu tedna sezone znova mučil s hitrostjo. Njegove lastne pogonske enote so nadomestile Hondo kot dobavitelja motorjev in moštvo je še daleč od tega, da bi obvladalo povsem nova aerodinamična in šasijska pravila. Formula 1 sicer vstopa v obdobje, ko je razmerje med klasičnim in električnim pogonom 50:50.

Oprijem na ovinkih je bil slab. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

»Celoten dan je bil katastrofa, kar zadeva tempo: brez oprijema – iskreno menim, da je to največji problem – brez oprijema, brez ravnotežja,« je bil oster Nizozemec. »Izgubljamo resnično ogromne količine časa v ovinkih in potem se seveda zaradi tega začnejo pojavljati še druge manjše težave. A naš največji problem je, da je vožnja skozi ovinke popolnoma zgrešena.«

Opravičilo šefa

Vodja moštva Red Bull Laurent Mekies se je Verstappnu opravičil. »Oprosti, Max,« je po radijski zvezi dejal Mekies. »Težek dan, veliko se moramo naučiti. Vikend je še dolg, iz tega se moramo nekaj naučiti. Poskusimo znova.«

Verstappen, ki se je minuli konec tedna na uvodni dirki v Avstraliji po kvalifikacijski nesreči prebil z 20. štartnega mesta na šesto, je bil povsem brez idej, kako naprej. »Trenutno ne vem, kaj lahko storimo. Bomo videli,« je sklenil.

George Russell je dobil šprinterske kvalifikacije. FOTO: Hector Retamal/AFP

V šprinterskih kvalifikacijah je bil drugi Kimi Antonelli (Mercedes), tretji svetovni prvak Lando Norris (McLaren), četrti Lewis Hamilton (Ferrari), peti Oscar Piastri (McLaren) in šesti Charles Leclerc (Ferrari). Šprinterska dirka bo v soboto ob 4.00 po našem času, kvalifikacije za VN Kitajsko v soboto ob 8.00, klasična dirka pa v nedeljo ob 8.00.