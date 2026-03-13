  • Delo mediji d.o.o.
Verstappen besen kot ris, celo šef se mu je opravičil (VIDEO)

Kvalifikacije za šprintersko dirko na VN Kitajske je prepričljivo dobil zmagovalec Melbourna George Russell, Nizozemec skoraj dve sekundi počasnejši.
Max Verstappen ni skrival jeze. FOTO: William West/AFP
Max Verstappen ni skrival jeze. FOTO: William West/AFP
Peter Zalokar
13. 3. 2026 | 14:09
13. 3. 2026 | 14:26
2:40
Besni štirikratni svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen je po kaotičnih prostih treningih in kvalifikacijah za sobotno šprintersko dirko na VN Kitajske v Šanghaju dejal, da je bil »katastrofalen dan«. Njegov red bull je bil skoraj dve sekundi počasnejši od vodilnega v prvenstvu, Georgea Russlla v Mercedesu, Verstappen pa je v obeh nastopih zasedel osmo mesto.

Ferrari bo v Šanghaju predstavil zanimivo novost (VIDEO)

Red Bull se je na drugem dirkaškem koncu tedna sezone znova mučil s hitrostjo. Njegove lastne pogonske enote so nadomestile Hondo kot dobavitelja motorjev in moštvo je še daleč od tega, da bi obvladalo povsem nova aerodinamična in šasijska pravila. Formula 1 sicer vstopa v obdobje, ko je razmerje med klasičnim in električnim pogonom 50:50.

Oprijem na ovinkih je bil slab. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
Oprijem na ovinkih je bil slab. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

»Celoten dan je bil katastrofa, kar zadeva tempo: brez oprijema – iskreno menim, da je to največji problem – brez oprijema, brez ravnotežja,« je bil oster Nizozemec. »Izgubljamo resnično ogromne količine časa v ovinkih in potem se seveda zaradi tega začnejo pojavljati še druge manjše težave. A naš največji problem je, da je vožnja skozi ovinke popolnoma zgrešena.«

Opravičilo šefa

Vodja moštva Red Bull Laurent Mekies se je Verstappnu opravičil. »Oprosti, Max,« je po radijski zvezi dejal Mekies. »Težek dan, veliko se moramo naučiti. Vikend je še dolg, iz tega se moramo nekaj naučiti. Poskusimo znova.«

Pripnite pasove, šlo bi hitro, karte so se premešale na novo

Verstappen, ki se je minuli konec tedna na uvodni dirki v Avstraliji po kvalifikacijski nesreči prebil z 20. štartnega mesta na šesto, je bil povsem brez idej, kako naprej. »Trenutno ne vem, kaj lahko storimo. Bomo videli,« je sklenil.

George Russell je dobil šprinterske kvalifikacije. FOTO: Hector Retamal/AFP
George Russell je dobil šprinterske kvalifikacije. FOTO: Hector Retamal/AFP

V šprinterskih kvalifikacijah je bil drugi Kimi Antonelli (Mercedes), tretji svetovni prvak Lando Norris (McLaren), četrti Lewis Hamilton (Ferrari), peti Oscar Piastri (McLaren) in šesti Charles Leclerc (Ferrari). Šprinterska dirka bo v soboto ob 4.00 po našem času, kvalifikacije za VN Kitajsko v soboto ob 8.00, klasična dirka pa v nedeljo ob 8.00.

Več iz teme

formula 1Max VerstappenGeorge RussellCharles LeclercLando NorrisLewis HamiltonRed BullmercedesF1šprinterska dirkaVN KitajskeŠanghajferrari

Razno
Volitve 2026

Kaj razjezi politike in kaj jih navdihuje

Kaj politiki povedo, ko zmanjka sloganov? Vprašali smo jih pet preprostih vprašanj. Njihovi odgovori razkrivajo več kot politični programi.
Petra Kovič 13. 3. 2026 | 15:45
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarsko slovo

Sin slovenske matere premagal raka, a telo in um sta rekla dovolj je

Niels Hintermann, ki se je po boju z rakom vrnil v svetovni pokal v alpskem smučanju, je napovedal konec kariere. V svetovnem pokalu je dosegel tri zmage.
13. 3. 2026 | 15:20
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Univerza v Mariboru

Na mariborski univerzi profesor menda pretepel študenta

Študent odšel v kabinet, da bi se profesorju opravičil za zamudo na predavanje, tam pa ga je slednji menda fizično napadel.
13. 3. 2026 | 14:45
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Visma Lease a bike

Boj Vingegaarda s Pogačarjem bo narekovala umetna inteligenca

Inovacije v vrstah Visme Lease a bike znova burijo duhove v kolesarskem svetu, enako velja za partnerstvo s francoskim podjetjem Mistral.
Nejc Grilc 13. 3. 2026 | 14:25
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Verstappen besen kot ris, celo šef se mu je opravičil (VIDEO)

Kvalifikacije za šprintersko dirko na VN Kitajske je prepričljivo dobil zmagovalec Melbourna George Russell, Nizozemec skoraj dve sekundi počasnejši.
Peter Zalokar 13. 3. 2026 | 14:09
Preberite več
