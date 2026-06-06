Bo domači slavljenec postavil najstnika na trdna tla?

Formula 1 se končno vrača domov. Po Avstraliji, Kitajski, Japonski, ZDA in Kanadi (Bahrajn in Savdska Arabija sta odpadli) bo konec tedna prva evropska dirka. In to ne kar ena, temveč najprestižnejša nasploh v svetu motošporta, velika nagrada Monaka v Monte Carlu. Če je na začetku sezone veljalo daleč od oči, daleč od srca, se bodo zdaj povsem ogreli tudi navijači na stari celini, ki bo gostila naslednjih devet dirk. Na ulicah Monte Carla bo največ oči usmerjenih v domačega zvezdnika Charlesa Leclerca, ki je podaljšal pogodbo s Ferrarijem in je na stavnicah prvi favorit.



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Leclerc si bo prizadeval na domačih cestah novo pogodbo s Scuderio proslaviti tako, da bo končal dolgo čakanje italijanske ekipe na zmago, hkrati bo skušal preprečiti najstniku, da bi dosegel že peto zaporedno zmago. Prva dirka evropske sezone ponuja Ferrariju priložnost, da konča Mercedesovo vladavino in doseže prvo zmago po letu 2024.

Lewis Hamilton in Charles Leclerc bosta skušala Ferrariju pridirkati prvo zmago po letu 2024. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters

»Menim, da bo Ferrari v Monaku ekipa, ki jo bo treba premagati. Zelo zanimivo bo videti, kako se bomo tam odrezali,« je dejal 19-letni Antonelli. Italijanski čudežni deček, najmlajši vodilni v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo v zgodovini formule 1, ima 43 točk naskoka pred moštvenim kolegom Georgeom Russllom. Toda dirkača srebrnih puščic na stavnicah nista favorita, Ferrarijeva asa Leclerc in Lewis Hamilton imata kvoto na zmago 2,87 in 4,75, sledi prvak Lando Norris (6), za njima sta Antonelli in Russell (po 6,5), daleč zadaj sopiha štirikratni prvak Max Verstappen z Red Bullom (12).

Lewis Hamilton si obeta dober rezultat. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Monaški as ima poseben odnos do ulic, ki jih pozna iz otroštva, ko je odprtih ust opazoval, kako se je Michael Schumacher za las izogibal kovinskim ogradam in švigal mimo zasidranih superjaht. Leclerc je imel v Monte Carlu v zadnjih petih letih trikrat najboljši štartni položaj, zmagal je leta 2024, s čimer je dokončno premagal »prekletstvo Monaka«.

Sedemkratni prvak Hamilton je v Monaku trikrat zmagal, dvakrat štartal s prvega mesta, obenem pa bo po drugem mestu pred dvema tednoma v Kanadi (najboljšem rezultatu, odkar se je lani pridružil Ferrariju) prav tako želel poseči v ospredje. Monako bi moral ustrezati Ferrarijevim prednostim in prikriti slabosti, saj je dirkalnik močan v ovinkih in dobro prilagojen počasni stezi, na kateri bodo današnje kvalifikacije (16.00) ključne, prehitevanje pa na jutrišnji dirki (15.00) vedno zahtevno. S peščico kratkih ravnin in množico zavojev največja hitrost in zmogljivost motorja tukaj pomenita manj kot drugje. Ferrari se je letos izkazal tudi z zelo dobrimi štarti.

Monako bo gostil šesto dirko sezone, prvo v Evropi. Antonelli ima že 43 točk naskoka pred Russllom. Jutri bosta favorita Leclerc in Hamilton iz Ferrarija.

Las Vegas do leta 2037 Velika nagrada Las Vegasa si je z novo desetletno pogodbo zagotovila mesto na koledarju formule 1 vsaj do leta 2037. Prva dirka v ameriški prestolnici iger na srečo je bila leta 2023. »Navdušeni smo, da bo formula 1 v Las Vegasu dirkala še vrsto let,« je dejal izvršni direktor F1 Stefano Domenicali. »Vedno smo verjeli, da bo Las Vegas postal temeljni kamen naše prisotnosti v ZDA.«

Načrte imajo tudi drugi. McLaren, ki je pred 60 leti prav v Monaku prestal ognjeni krst v formuli 1, upa, da bo svojo 1000. udeležbo na dirki (mejnik, ki ga je doslej dosegel le Ferrari) proslavil z uspehom. Tudi Verstappna ne gre nikoli odpisati, njegova zmaga iz leta 2021 ostaja najhitrejša v zgodovini Monaka s povprečno hitrostjo 157,833 km/h. Russell bo upal, da se mu bo po nizu nesreč, vključno z okvaro motorja v Kanadi, sreča končno nasmehnila. Po petih dirkah ima Antonelli 131 točk, Russell 88, Leclerc 75, Hamilton 72 in Lando Norris 58.

Kimi Antonelli je dobil zadnje štiri dirke. FOTO: Yves Herman/ Reuters

Zaradi zavite in ozke proge so odstopi v Monaku zelo pogosti, toda vremenska napoved za nedeljo (sonce in od 24 do 28 stopinj Celzija) je ugodna, zato je kvota, da bo dirko končalo več kot 18 od 22 voznikov nizka, 1,72. Da bo na stezo zapeljal varnostni avto, je 1,82, da ne bo, pa 3,5.

Hamilton: To je naša priložnost

Monako odpira naporen niz šestih dirk v osmih tednih. Letos so dirkalniki lažji, ožji in okretnejši, kar bi lahko dodatno popestrilo dogajanje. Obvezno pravilo dveh postankov v boksih, ki je veljalo lani in je bilo deležno kritik, so opustili, večina bo imela le en postanek. »Rekel bi, da nam ta steza bolj ustreza kot nekatere druge,« je povedal Hamilton: »Menim, da moč motorja tu ne bo ključni dejavnik. Naš avto je dober pri nizkih hitrostih, zato ocenjujem, da bomo konkurenčni.«