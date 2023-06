Formuli 1 grozi še tretja odpoved dirke

Obsežni gozdni požari na vzhodu Kanade predstavljajo nevarnost, da bo morala formula 1 odpovedati že tretjo dirko sezone, VN Kanade v Montrealu, ki bi morala biti prihodnjo nedeljo, 18. t. m.

Iz province Quebec poročajo o 160 požarih severovzhodno od Montreala. Več kot 15.000 ljudi so že morali evakuirati. Šef F1 Stefano Domenicali pozorno spremlja dogodke in za zdaj ima dirka na stezi Gilles Villeneuve še zeleno luč.

»V Kanadi nam zagotavljajo, da so razmere v Montrealu drugačne kot v drugih delih Kanade,« je sporočilo vodstvo tekmovanja.

Po podatkih kanadske vlade je zgorelo že 3,8 milijona hektarjev površine, dim pa se je razširil vse do Chicaga na zahodu in New Yorka na jugu. Sprememba smeri vetra bi lahko ogrozila tudi Montreal.

Zaradi požarov v Kanadi so evakuirali več kot 15.000 ljudi. FOTO: AFP

Pred nekaj tedni so zaradi poplav odpovedali VN Emilije-Romanje v Imoli, še pred začetkom sezone pa tudi VN Kitajske zaradi covida-19. Na prvotnem koledarju je bilo 24 dirk.

VN Kanade je sedma dirka sezone, v kateri ima veliko prednost svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull).