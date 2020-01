Franček Gorazd Tiršek petič, Anja Drev tretjič

Ljubljana – Najboljša športnika leta 2019 med invalidi sta strelec Franček Gorazd Tiršek in smučarka Anja Drev. Krovna zveza za šport invalidov-paralimpijski komite (ZŠIS-PK) je nagrado med ekipami podelila ekipi v showdownu, namiznem tenisu za slepe in slabovidne. Drevova je na lanski olimpijadi gluhih v Italiji osvojila peto mesto v smuku, Tiršek si je nagrado za najboljšega v Sloveniji prislužil z dosežkom na svetovnem prvenstvu v Avstraliji, kjer je bil z zračno puško stoje tretji. Prav tako je 3. mesto ona evropskem prvenstvu na Sardinji osvojila ekipa showdowna, v kateri so bili Peter Zidar, Sanja Kos, Tanja Oranič, Denis Repa in Miha Susman.



Za najboljšo slovensko gluho smučarko je to tretje priznanje za športnico leta, potem ko je najboljša že 2015. in 2017., za Tirška pa peto (še 2012, 2014, 2015 in 2016).