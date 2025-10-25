Francesco Bagnaia bo v Maleziji lovil trojček

Italijanski motociklist Francesco Bagnaia za krmilom ducatija je na dirkališču Sepang zmagal na sprinterski dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Malezije v razredu motoGP. Italijanski as je v cilju premagal španska dirkača Alexa Marqueza in Fermina Aldeguerja, ki sta tudi na ducatiju.

Alex Marquez si je z drugim mestom zagotovil tudi drugo mesto v seštevku SP za svojim bratom Marcom Marquezom, svetovnim prvakom za to sezono, ki je tudi malezijsko prizorišče izpustil zaradi poškodbe.

Bagnaia je prečkal ciljno črto s časom 19 minut in 53,725 sekunde, Marquez pa je prišel z 2,259 sekunde zaostanka in ustvaril zgodovinsko družinsko dvojno uvrstitev na vrhu skupnega seštevka dirkačev.

Novookronani svetovni prvak v kraljevskem razredu Marc Marquez bo izpustil preostanek sezone, potem ko si je ta mesec v Indoneziji poškodoval ključnico.

Fermin Aldeguer je bil tretji, Pedro Acosta in Franco Morbidelli pa sta zaokrožila prvo peterico.

Osemindvajsetletni dvakratni svetovni prvak Bagnaia (2022, 2023) je na dirki vodil od začetka do konca, pred tem je dobil tudi kvalifikacije.

Alex Marquez mu je bil za petami, a se je Španec moral potruditi, da je zasedel drugo mesto, potem ko je za kratek čas zdrsnil na tretje.

Glavna dirka bo jutri ob 9. uri.