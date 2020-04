Francija odpovedana, štart v Avstriji

London

Spielberg naj bi julija gostl prvo dirko sezone 2020. FOTO: Reuters

- Organizatorji svetovnega prvenstva v formuli 1 se tako kot drugi športi zaradi pandemije novega koronavirusa soočajo z veliko težavami pri oblikovanju koledarja za letošnjo sezono, a je predsednik F1danes dejal, da je zdaj že bolj optimističen glede začetka nove sezone poleti v Evropi z dirko v Avstriji 5. julija.Kar se je zaradi ukrepa francoskega predsednika, da prepove večja zbiranja ljudi do sredine julija, napovedovalo že prej, se je danes tudi uresničilo. Francoski organizatorji so namreč uradno sporočili, da najboljših dirkačev formule 1 letos na dirkališče Paul Ricard ne bo. Prva dirka na koledarju je tako VN Avstrije 5. julija, francoska velika nagrada pa je postala deseta odpovedana dirka v letošnji sezoni.»Cilj je julija, avgusta in v začetku septembra dirkati v Evropi, s tem da bi bila prva dirka v Avstriji prvi vikend v juliju. Septembra, oktobra in novembra bi dirkali v Evraziji, Aziji in Ameriki ter sklenili sezono v Perzijskem zalivu z dirko v Bahrajnu pred tradicionalnim zaključkom v Abu Dabiju. Tako bi imeli med 15 in 18 dirk,« je v izjavi za javnost zapisal Carey.Dodal je, da koledar še ni dokončen in da bodo prve dirke potekale za zaprtimi vrati, torej brez gledalcev na tribunah, na kar so se že odzvali tudi organizatorji VN Velike Britanije v Silverstonu, ki je predvidena za 19. julij. »Zelo smo razočarani, ampak letošnjo dirko v Silverstonu ne bo mogoče organizirati z navijači,« so sporočili organizatorji.Vodstvo formule 1 naj bi nov koledar sicer predstavilo v začetku maja.