Francoska brata premočna za slovenski dvojec

Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgić in Deni Kožul se nista uvrstila v četrtfinale moških dvojic na evropskem prvenstvu v Ljubljani. V osmini finala sta morala priznati premoč francoskima bratoma Felixu in Alexisu Lebrunu, ki sta slavila s 3:0 (13, 9, 8).

Slovenski par je v uvodu dvoboja držal korak s francoskima tekmecema, a sta bila Lebruna uspešnejša v končnicah prvih dveh nizov. Prvega sta dobila s 15:13, drugega pa z 11:9. »Prva dva niza bi lahko šla v najino korist, oba pa sta šla v njihovo. Imela sva možnost za zmago, bila sva blizu. Pokazala sva dobro igro, na koncu so odločale malenkosti. Ko zaostajaš 2:0, je težko priti do preobrata. Mislim, da sva dobro začela, igrala sva dobro, v ključnih trenutkih pa nama je zmanjkalo malo sreče. To sta nasprotnika izkoristila. Tudi v drugem nizu po najinem vodstvu s 5:1 nista delala panike. Vrnila sta se nazaj po mojem zgrešenem servisu pri 5:1. Takrat se je vse nekako obrnilo. To sta izkoristila, povedla z 2:0 in zasluženo zmagala,« je po dvoboju povedal Jorgić.

V tretjem nizu sta Francoza prevzela pobudo in ga dobila z 11:8 ter tako potrdila napredovanje v četrtfinale. »Po priložnosti za zmago v prvem nizu ni bilo preveč časa za razmišljanje. Razmišljala sva o taktiki. Imela sva zaključno žogo v prvem nizu. Odločale so malenkosti, ta niz bi morala odločiti v svoj prid. Od prvih dveh nizov bi morala dobiti vsaj enega. Potem sva v drugem vodila s 5:1, pa sta dobila naslednjih šest točk. To so majhne stvari, ki odločijo tekmo,« je dodal Kožul.

Brata Lebrun na svetovni namiznoteniški lestvici kotirata visoko. Felix je drugi, Alexis pa osmi igralec sveta. FOTO: Wang Zhao/AFP

Jorgić in Kožul sta tako končala nastope v konkurenci moških dvojic, oba pa danes čakata še dvoboja v posamični konkurenci. Jorgić, 12. igralec svetovne in četrti na evropski lestvici, se bo predvidoma ob 15.05 pomeril s Špancem Diegom Lillom, ki je 106. na evropski lestvici. Kožul, 30. igralec evropske lestvice, bo tekmovanje v posamični konkurenci začel ob 14.15 proti Angležu Liamu Pitchfordu, 56. igralcu evropske lestvice.