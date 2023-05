Francoska šampionka jo je nasmejala že pred dvobojem

V nadaljevanju preberite:

Kako je Andreja Leški podoživela svoj uspeh na svetovnem prvenstvu v Dohi, na katerem je s srebrno kolajno v kategoriji do 63 kilogramov ponovila podvig izpred dveh let v Budimpešti, kako 26-letna Koprčanka med seboj primerja oba naslova svetovne podprvakinje, kaj sta ji rekla francoska judoistična šampionka Clarisse Agbegnenou in nekdanji trener Andrej Šturbabin, kakšno mnenje ima o zdajšnjem trenerju Luki Kuraltu, kaj naredi z denarjem, ki ga zasluži na tekmah, kako je preživela proste dneve po vrnitvi iz Katarja, kateri so njeni naslednji cilji, s katerim športom se ukvarja njena sestra Veronika, kam jo je šla spodbujat v soboto ...