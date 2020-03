Francoski as že tretjič zapored najhitrejši v Mehiki (VIDEO)

Ljubljana – Na reliju po Mehiki, tretji letošnji postaji za svetovno prvenstvo, se je zmage veselil(toyota yaris). Francoski šampion je tako ponovil lanski podvig, skupno pa je bil na tej dirki najhitrejši že šestkrat.Zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa so mehiški prireditelji odpovedali zadnje tri hitrostne preizkušnje, tako da so za končni vrstni red obveljali rezultati po 21. HP. Ogier si je do takrat pridirkal 27,8 sekunde naskoka pred drugouvrščenim Estoncem(hyundai i20), na najnižjo stopnico zmagovalnega odra pa se je z zaostankom 37,9 sekunde povzpel Finec(ford fiesta).Na nehvaležnem četrtem mestu je pristal Valižan(toyota yaris, + 1:13,4), peti je bil komaj 19-letni Finec(toyota yaris, + 2:20,5), šesti pa Šved(škoda fabia, + 10:29,3).Ogier je s prvo zmago v sezoni in skupno 48. za svetovno prvenstvo prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi.