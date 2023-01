Francoski dirkaški as do novega mejnika v Monte Carlu

Na znamenitem reliju Monte Carlo, uvodni letošnji dirki za svetovno prvenstvo, se je zmage veselil Sebastien Ogier (toyota yaris). Francoski as je vodil od začetka do konca in na koncu zasluženo osvojil prvo mesto.

Ogierju se je najbolj približal finski moštveni sotekmovalec in branilec naslova svetovnega prvaka Kalle Rovanperä, ki je zaostal za 18,7 sekunde. Na tretjo stopnico zmagovalnega odra se je povzpel Belgijec Thierry Neuville (hyundai i20), ki ga je od zmagovalca ločilo 44,6 sekunde.

Za 39-letnega Francoza, ki je v svojo korist odločil devet hitrostnih preizkušenj (od 18), je bila to že rekordna deveta zmaga na tem reliju. »To je čudovito! Z besedami se ne da opisati, kako lepo je zmagati na tem slovitem reliju. V teh trenutkih moramo zdaj uživati,« ni skrival navdušenja Ogier, potem ko je slavil že 56. zmago na relijih za svetovno prvenstvo.

Rezultati relija za svetovno prvenstvo v Monte Carlu: 1. Ogier (Fra, toyota yaris) 3;12:02,1, 2. Rovanperä (Fin, toyota yaris) + 18,7, 3. Neuville (Bel, hyunda i20) 44,6, 4. Evans (VB, toyota yaris) 1:12,3, 5. Tänak (Est, ford puma) 2:34,8, 6. Kacuta (Jap, toyota yaris) 3:32,5, 7. Sordo (Špa, hyundai i20) 3:47,4, 8. Lappi (Fin, hyundai i20) 3:51,3.

Naslednja dirka za svetovno prvenstvo bo med 9. in 12. februarjem na Švedskem.