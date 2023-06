Francoski šampion do najtesnejše zmage v zgodovini kenijske dirke

Francoski dirkaški šampion Sebastien Ogier (toyota yaris) je slavil še tretjo letošnjo zmago in skupno 58. za svetovno prvenstvo, potem ko je bil najhitrejši na reliju po Keniji. V razburljivem zaključku je zadržal 6,7 sekunde naskoka pred drugouvrščenim moštvenim sotekmovalcem in branilcem lovorike, Fincem Kallejem Rovanperäjem. To je najmanjša razlika v zgodovini te znamenite dirke.

Ogier, ki bo 17. decembra praznoval 40. rojstni dan, je na ta način ponovil podvig izpred dveh let. Osemkratni svetovni prvak je v svojo korist odločil kar sedem hitrostnih preizkušenj (od 19). »Imeli smo odlično hitrost, toda kar precej težav. Poglejte, še na zadnji hitrostni preizkušnji nam je priletel kamen v vetrobransko steklo. Zato sem toliko bolj vesel te zmage,« je omenil 39-letni Francoz.

Toyotino popolno zmagoslavje sta na tem reliju v Afriki, ki velja za enega od najzahtevnejših v koledarju svetovnega prvenstva, zaokrožila Valižan Elfyn Evans (+ 2:58,5) in četrtouvrščeni Japonec Takamoto Kacuta (+ 3:23,8). Na petem mestu je pristal Španec Dani Sordo (hyundai i20, + 5:05,4), šesti pa je bil Estonec Ott Tänak (ford puma, + 9:14,4).

Še helikopter je težko sledil finskemu svetovnemu prvaku Kalleju Rovanperäju. FOTO: Yasuyoshi Chiba/AFP

V skupni razvrstitvi se je Rovanperä z drugim mestom še utrdil na vrhu razpredelnice, v kateri ima zdaj že 37 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Belgijcem Thierryjem Neuvillom (hyundai i20, + 24:47,0), ki se je moral tokrat sprijazniti šele z osmim mestom.

Naslednji reli za svetovno prvenstvo bo med 20. in 23. julijem v Estoniji.