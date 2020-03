Francoski šampion nima mirnega spanca, finskemu asu zgorel Fordov dirkalnik (VIDEO)

Ljubljana – Francoski dirkač(toyota yaris), ki se lahko pohvali s šestimi (zaporednimi) naslovi svetovnega prvaka v reliju (med letoma 2013 in 2018), je na najboljši poti k šesti zmagi na dirki v Mehiki. Drugi tekmovalni dan relija v okolici Leona se je namreč prebil na vrh semaforja rezultatov.Toda 36-letni as iz Gapa na jugovzhodu Francije ne bo imel mirnega spanca. Najbližji zasledovalec, Finec(ford fiesta), mu namreč diha za ovratnik z zaostankom 8,2 sekunde, tretjeuvrščenega Belgijca(hyundai i20) pa po sedmi hitrostni preizkušnji (od 24) od Ogierja loči 19,3 sekunde.Na četrtem mestu je bil Suninenov rojak in moštveni kolega(+ 23,9). Ker pa se mu je po prihodu v cilj etape spektakularno vnel Fordov dirkalnik, ki je nato povsem zgorel, je bil prisiljen odstopiti. Vodilni v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo, Valižan(toyota yaris, + 32,4), je tako pridobil eno mesto, tako da je četrti.Na petem mestu je finski »čudežni deček«(toyota yaris, + 34,8), ki ima pred šestouvrščenim Estoncem(hyundai i20), lanskim svetovnim prvakom, vsega 1,7 sekunde zaloge.