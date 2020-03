Francoz ugnal vodilnega Rusa in se z njim izenačil na vrhu lestvice

Ljubljana – V Jekaterinburgu se je po prostem torku s sedmim krogom nadaljeval šahovski turnir za izzivalca svetovnega prvaka, Norvežana Magnusa Carlsena. Francoz Maxime Vachier-Lagrave je premagal vodilnega Rusa Jana Nepomnjaščija in se z njim izenačil na vrhu lestvice osmih velemojstrov.



Preostale tri partije so se razpletle z remiji. Po polovici turnirja (z nagradnim skladom 500.000 evrov), ki se bo končal 3. aprila, si tretje mesto delijo Američan Fabiano Caruana, Kitajec Hao Wang, Nizozemec Anish Giri in Rus Aleksander Griščuk. Zbrali so po 3,5 točke, za vodilnima pa zaostajajo za točko.



Izidi 7. kroga: Caruana (ZDA) : Wang (Kit) remi, Vachier-Lagrave (Fra) : Nepomnjaščij (Rus) 1:0, Liren (Kit) : Aleksenko (Rus) remi, Giri (Niz) : Griščuk (Rus) remi; vrstni red: Nepomnjaščij in Vachier-Lagrave po 4,5, Wang, Caruana, Griščuk in Giri po 3,5, Aleksenko in Liren po 2,5.