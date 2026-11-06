Francoze so dvakrat ulovili, a porazu niso ušli

Slovenska hokejska reprezentanca je na drugi tekmi prvega turnirja evropskega pokala narodov v Amiensu izgubila z gostitelji Francozi s 3:5 (0:1, 2:1, 1:3). Že v četrtek so Slovenci s 5:2 premagali Madžare, v soboto ob 15. uri jih čaka še obračun z Norvežani, ki so danes Madžare odpravili s 5:1.

Močno pomlajena slovenska hokejska zasedba je po odlični predstavi proti Madžarski na turnirju v dvorani Coliseum v Amiensu tokrat naletela na pretrd oreh v podobi gostiteljev Francozov. Galski petelini, ki so v uvodu v dvoboj prevladovali na ledu, so po zaslugi Justina Addama povedli že v 8. minuti, gledalce pa nato navdušili tudi v 27., ko je Enzo Carry podvojil prednost. A mladi varovanci Eda Terglava so spet dokazali svojo nepopustljivost in vzpostavili ravnotežje na ledeni ploskvi ter bili nagrajeni v 32. minuti, ko je »finski legionar« Matic Török znižal, Christian Nik Petrovič pa je pet minut kasneje nakazal, da so risi odločni streti galske peteline in ob igralcu več na ledu izenačil na 2:2. Vendarle je končnica zadnje tretjine potekala v ritmu domačih.

Matic Török je dosgeld va gola. FOTO: Leon Vidic/Delo

Dylan Fabre je v uvodu spet poskrbel za vodstvo gostiteljev, a so Slovenci poskrbeli za zanimivo nadaljevaje, Török pa je sredi tretjine vnovič poravnal. Končnica je bila francoska. Hugo Gallet in Charles Bertrand sta v 52. in 58. minuti potrdila domačo zmago in tudi pot do prvega mesta na turnirju. V primeru slovenske zmage nad Norveško bi se namreč oblikoval krog treh ekip s po dvema zmagama, zato bo za vse pomembna tudi razlika v zadetkih.

Slovenijo v Franciji zastopajo vratarja Jon Dukarič in Žan Us, branilci Aljoša Crnović, Miha Oblak, Rožle Bohinc, Jan Ćosić, Tit Smolnikar, Ožbe Šlibar in Aljaž Zupančič ter napadalci Žan Jezovšek, Nejc Burgar, David Baloh, Maks Bukovec, Mai Crnkić, Luka Gomboc, Borna Kopač, Rok Macuh, Žiga Mehle, Nik Christian Petrovič, Žan Špari Leben, Matic Török in Anže Žeželj.