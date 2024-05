Francozi odločni, rdeča luč tudi za prostovoljce iz Rusije in Belorusije

Ruski in beloruski prostovoljci ne bodo sodelovali na letošnji olimpijskih igrah v Parizu, poroča francoska tiskovna agencija AFP, potem ko so organizatorji zaradi varnostnih razlogov zavrnili njihove prošnje.

V celotni kampanji izbire prostovoljcev so francoski organizatorji sicer prejeli 300.000 vlog in med njimi nato izbrali 45.000 oseb. Olimpijske igre bodo na sporedu od 26. julija do 11. avgusta, paraolimpijske igre pa od 28. avgusta do 8. septembra.

Organizatorji so sprva po pisanju AFP sprejeli tudi prostovoljce iz Rusije in Belorusije, držav, ki sodelujeta v vojni proti Ukrajini, pred kratkim pa so vse zavrnili na podlagi varnostnih tveganj.

AFP prinaša zgodbo ene od neimenovanih ruskih prostovoljk, ki je pred desetimi leti v tej vlogi delovala že na zimskih OI v Sočiju, za Pariz pa so ji sodelovanje odobrili konec lanskega leta.

Marca letos se je udeležila tudi konvencije prostovoljcev in njihovega usposabljanja, maja je prejela uradna oblačila, v zadnjem elektronskem sporočilu pa je prejela novico, da v Parizu ne bo delovala v vlogi prostovoljke.

Povzeli so tudi besede beloruskega prostovoljca, ki pravi, da jih pred celotnim svetom obravnavajo kot teroriste. Nadalje je eden od izkušenejših ruskih prostovoljcev dejal, da je ta odločitev zgolj olje na ogenj propagande ruskega predsednika Vladimirja Putina.

V sporočilih prostovoljcem iz Belorusije in Rusije so francoski organizatorji navedli sklicevanje na francoski »notranji varnostni kodeks«.

Tako meni tudi Mark Galeotti, francoski strokovnjak za rusko varnostno službo. »Obstaja pa dilema, ali biti previden in na koncu izključiti povsem nedolžne ljudi, ali tvegati, da v državo spustimo ruske agente,« dilemo za AFP ocenjuje Galeotti.

Po pisanju francoske tiskovne agencije so številne Ruse, ki živijo v zahodnih državah, prizadele posledice sankcij zahoda, odkar se je začela invazija Moskve na Ukrajino. Nekateri ne morejo odpreti bančnih računov, drugim so račune blokirali.

Kremelj je sicer prek tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova že izrazil obžalovanje nad odločitvijo francoskih organizatorjev, francosko notranje ministrstvo pa na vprašanja AFP ni podalo komentarja.

Po pisanju AFP je francoski predsednik Emmanuel Macron aprila nakazal, da »ni dvoma« o tem, da bo Rusija ciljala na organizacijo olimpijskih iger v »informativnem smislu«, medtem ko Francija že mesece obsoja rusko kampanjo dezinformacij proti njej na medmrežju.