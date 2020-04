Francozi so že v preži

Ljubljana

Luko Elsnerja na trenerskem stolčku Amiensa čaka misija nemogoče. Amiens je na predzadnjem 19. mestu in za rešilnim 17. zaostaja kar za sedem točk. FOTO: AFP

- Najboljši in najbogatejši francoski klubi razpravljajo o vseh možnih scenarijih, kako nadaljevati prekinjeno sezono francoskega nogometnega prvenstva, ligue 1. Kot je v petek sporočila francoska liga LFP, bodo najprej testirali vse igralce prve francoske lige, preden jim bodo junija dovolili vnovično igranje nogometa.V petek se je sestal upravni odbor francoske lige, da bi preučil glavne točke osnutka dokumenta o medicinskih in zdravstvenih protokolih, ki so ga predstavili klubskim zdravnikom, piše v izjavi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.Pričakujejo, da se bodo že v tednu po 11. maju nogometaši vrnili v svoje klube, potem ko bodo opravili popolne zdravstvene preglede, vključno s testiranjem na virus sars-cov-2, z namenom nadaljevanja trenutno ustavljene prve francoske lige. Če se bo francoska vlada s tem strinjala, bi se lahko sezona 2019/20 nadaljevala junija.Dokument predvideva, da bodo lahko nogometaši v ligue 1 po 11. maju znova trenirali v svojih klubih, hkrati pa bodo v klubih vsakodnevno spremljali njihovo zdravstveno stanje.V Franciji trenutno velja prepoved vseh javnih zbiranj in športnih dejavnosti zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Ukrepe naj bi začeli začasno sproščati po 11. maju.Francoska nogometna liga je v petek dosegla dogovor z distributerjema televizijskih programov Canal Plus in beIN Sports v zvezi z izplačili, ki so predmet spora zaradi ustavljene sezone.Obe televizijski družbi sta izplačilo denarja za televizijske pravice zadržali, potem ko je bila liga prekinjena zaradi pandemije. Kot so sporočili iz francoske lige, so se dogovorili, da bodo plačali znesek glede na število že odigranih tekem in zagotovljenih prenosov.Francoski športni dnevnik L'Equipe je poročal, da je znesek Canal Plus znašal okoli 37 milijonov evrov.Oglasil se je tudi predsednik francoske nogometne zveze, ki upa, da bodo lahko finale francoskega pokala in finale ligaškega pokala odigrali še pred nadaljevanjem ligaške sezone.V obeh finalih je vodilna ekipa ligue 1 Paris Saint-Germain. PSG v francoskem pokalu namerava igrati s Saint-Etienneom, medtem ko PSG v ligaškem pokalu čaka Lyon.