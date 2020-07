Francozu dvojček v Jerezu?

Jerez

Valentino Rossi je bil četrti v kvalifikacijah. FOTO: Javier Soriano/AFP

Marquezove bolečine prehude

- V Jerezu bo danes še druga dirka v svetovnem prvenstvu motociklističnega razreda motogp, tokrat za VN Andaluzije. Štart bo ob 14. uri.V včerajšnjih kvalifikacijah je bil najhitrejši(Yamaha), ki je minulo nedeljo novo sezono v kraljevski kategoriji odprl z zmago na veliki nagradi Španije. To je bila njegova prva v karieri.Francoski as je s časom 1:37,007 za pičle 0,095 sekunde prehitel Španca(Yamaha), ki je na uvodni dirki na isti stezi osvojil drugo mesto, tretji štartni položaj pa si je pridirkal Italijan(Ducati, + 0,169). Njegov sloviti rojak(Yamaha, + 0,335) je pristal na četrtem mestu. Quartararo (21) bo prihodnje leto v tovarniškem moštvu Yamahe zamenjal veterana Rossija.Branilec naslova svetovnega prvaka(Honda), ki še ni dobro okreval po torkovi operaciji zlomljene desne nadlahtnice, je na tretjem prostem treningu z zaostankom 1,298 sekunde zasedel 19. mesto. Ker mu nato na začetku kvalifikacij počasnejše skupine ni šlo dosti bolje, je hitro obupal in svoj »jekleni konjiček« parkiral v garaži. Kakor vse kaže, so bolečine v njegovi roki vendarle prehude. Zaradi njih je 27-letni španski šampion že končal tekmovalni vikend v Jerezu.