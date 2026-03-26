  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Franjo Bobinac edini kandidat za predsednika OKS

Edini kandidat za nov mandat na vrhu Olimpijskega komiteja Slovenije je dosedanji predsednik, trije v boju za podpredsednika.
Skupščina volitev bo 21. aprila. FOTO: Osebni arhiv
Galerija
Skupščina volitev bo 21. aprila. FOTO: Osebni arhiv
M. Ru., STA
26. 3. 2026 | 14:50
1:45
A+A-

Na podlagi razpisa volitev v organe in komisije Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) za mandatno obdobje 2026-2030 je za mesto predsednika krovne športne organizacije prispela le kandidatura dosedanjega predsednika Franja Bobinca, ki bo kandidiral za nov mandat, so sporočili z OKS.

image_alt
Olimpijske kolajne prispele domov, na Mestnem trgu pa navijaško rajanje

Za tri podpredsedniška mesta je OKS prejel tri kandidature. Športna zveza Ravne na Koroškem je za kandidata za predsednika Strokovnega sveta športa za vse predlagala Mirana Kosa. Metod Ropret, ki ga je predlagala Odbojkarska zveza Slovenije, je kandidat za predsednika Strokovnega sveta za vrhunski šport, medtem ko je Smučarska zveza Slovenije kandidata Luko Steinerja predlagala za predsednika Odbora za gospodarstvo in finance.

Predsedstvo Kluba slovenskih olimpijcev in komisija športnikov OKS-ZŠZ sta na podlagi volitev, izvedenih na skupni seji kluba olimpijcev in komisije prejšnji teden za podpredsednico OKS, kot skupno predstavnico kluba in komisije športnikov, za mandatno obdobje 2026-2030 imenovalo Katjo Koren.

OKS je ob tem objavil tudi prispele kandidature za člane izvršnega odbora krovne zveze. Datum skupščine volitev OKS so sicer na izvršnem odboru med olimpijskimi igrami v Cortini določili za 21. april.

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo