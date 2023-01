Franjo Bobinac na prvem uradnem obisku po izvolitvi

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac je obiskal prizorišče zimskega Olimpijskega festivala Evropske mladine (Ofem), ki se je sinoči s slovesnostjo začel na Velikem trgu v Trstu. To je bil prvi mednarodni obisk, odkar je bil sredi prejšnjega meseca izvoljen na čelo slovenskega olimpijskega gibanja. Prizorišča Ofema 2023 so razpršena po celotni Furlaniji Julijski Krajini, tekme v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji pa bodo tudi v Planici. Slovenijo bo zastopalo 47 športnic in športnikov v 11 panogah.

Poletni OFEM bo letos gostil Maribor

Bobinac je imel priložnost, da se osebno spozna z večino predsednikov in generalnih sekretarjev Evropskih olimpijskih komitejev (EOC). Izmed 50 držav članic so na druženju manjkali le predstavniki ruskega in beloruskega olimpijskega komiteja ter Malte, ki nima zimskih športnih predstavnikov na letošnjih igrah.

Najpomembnejši je bil sestanek Bobinca s predsednikom EOC Spirosom Kapralosom. Predsednika OKS in EOC sta med drugim spregovorila tudi o evropskih igrah poleti na Poljskem ter poletnemu Ofemu, ki ga bo julija letos gostil Maribor.