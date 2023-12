Franjo Bobinac: Šport povezuje Slovence z obeh strani meje

Tradicija se ohranja, udeležba od letnem obisku predstavnikov slovenskega zamejskega športa pa je z navzočnostjo Franja Bobinca, predsednika OKS, ter drugih znanih športnih funkcionarjev, denimo Metoda Ropreta in Mirana Kosa, potrjevala, da bo tudi v športu matična domovina poslej več pozornosti namenjala rojakom onstran mejá. »Prav šport je vezivno tkivo Slovenci z obeh strani meje,« je poudaril Bobinac,

Marijan Velik, prvi mož Slovenske športne zveze na avstrijskem Koroškem in tudi urednik slovenskega sporeda na ORF, pa je dejal, da dejansko tako visoko karatne udeležbe ob takšnem srečanju še ni bilo. Obenem se je spomnil številnih uspešnih slovenskih športnih adutov v avstrijskem prostoru, denimo smučarskega skakalca Daniela Tschofeniga, skakalke Anne Wiegele, biatlonke Dunje Zdouc, avstrijskih podprvakov odbojkarje Doba in drugih.

Ponosa ob srečanju in vidnejši pozornosti Slovenije svojim zamejcem tudi na športnem področju pa ni niti Ivan Peterlin, zdaj predsednik komisije za zamejski šport pri OKS. »Dejansko si nisem upal niti pomisliti, da bodo pri OKS za to vlogo izbrali nekoga,ki biva in deluje zunaj slovenskih državnih mejá. Pa smo tudi to dočakali," je dejal in dodal, da se veseli,ker je tržaška Slovenka Jana Germani zelo blizu vizuma za nastop na OI v Parizu v jadranju.

Navzoči na srečanju pa so opravičili odsotnost povabljenih predstavnikov slovenskih skupnosti na Hrvaškem in Madžarskem.