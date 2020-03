Fury in Wilder namesto julija še tretjič v ring oktobra?

Ljubljana – Ameriški boksarski as Deontay Wilder (42 zmag, 41 s k. o., 1 neodločen izid, 1 poraz) se je – čeprav so mu to mnogi odsvetovali – odločil izkoristiti klavzulo v pogodbi in se še tretjič pomeriti s še neporaženim Tysonom Furyjem (30 zmag, 21 s k. o., 1 neodločen izid), s katerim je pred dobrim mesecem v Las Vegasu izgubil s tehničnim nokavtom v sedmi rundi.



Njun tretji dvoboj – prvi obračun decembra 2018 se je razpletel brez zmagovalca – so načrtovali za 18. julij, vendar pa je že zdaj jasno, da ga zaradi pandemije novega koronavirusa takrat ne bodo mogli izpeljati. »Prav nobenega smisla ne vidim v tem, da bi vztrajali pri tem datumu. Le kje in kako bi se lahko borca pripravljala za dvoboj. Zato je najbolje, da stopimo korak nazaj,« je poudaril Bob Arum, ameriški promotor Furyja iz Top Ranka.



»Zadeve se bomo lotili zelo, zelo previdno in molili, da bo pandemije čim prej konec. Da se bomo lahko spet začeli pripravljati na izvedbo spektakla. Česa takšnega še nihče od nas ni doživel,« je pristavil 88-letni Američan, ki ocenjuje, da bi lahko Fury naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici WBC proti Wilderju v najboljšem primeru branil enkrat oktobra.