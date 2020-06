Fury: »Najprej bom še enkrat opravil z Wilderjem, nato bom uničil Joshuo!«

Ljubljana – Kakor je sporočil Tyson Fury (30 zmag, 21 s k. o., 1 neodločen izid, brez poraza), svetovni prvak v težki kategoriji po različici WBC, se je vendarle dogovoril za »največji obračun v zgodovini britanskega boksa«. Z Anthonyjem Joshuo (23 zmag, 21 s k. o., 1 poraz, na fotografiji), ki si lasti šampionske pasove preostalih treh največjih združenj (IBF, WBA in WBO), je sklenil pogodbo za dva dvoboja.



Prvič naj bi se pomerila že v uvodnih mesecih prihodnjega leta. A vse le ni tako preprosto, kot je morda videti na papirju. Fury bo moral namreč pred spopadom z Joshuo še drugič premagati Američana Deontayja Wilderja (42 zmag, 41 s k. o., 1 neodločen izid, 1 poraz), s katerim naj bi se pomeril 3. oktobra, »AJ«, kot kličejo 30-letnega Angleža, pa bo moral pred obračunom s »Ciganskim kraljem« najprej opraviti z bolgarskim izzivalcem Kubratom Pulevom (28 zmag, 14 s k. o., 1 poraz). A ga prav tako ne bodo mogli spraviti pod streho pred jesenjo.



»Zdaj je uradno! Dvoboj Fury vs Joshua je dogovorjen za leto 2021,« je sporočil 31-letni šampion iz Manchestra in v isti sapi pribil, da bo najprej še enkrat opravil z Wilderjem, potem pa bo uničil še Joshuo. O tem, da ga bo premagal, niti najmanj ne dvomi. »Anthony sploh ni nevaren. On je le en velik dojenček. Zakaj naj bi se ga bal, ko pa ga je nokavtiral celo Andy Ruiz? In to kljub temu, da je vskočil v zadnjem hipu, tehtal skoraj 140 kilogramov in telesno sploh ni bil pripravljen. V povratnem dvoboju je Joshua resda zmagal, vendar pa ni pokazal nič takšnega, da bi se ga moral bati,« je v svojem slogu poudaril Fury.