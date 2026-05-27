Fury se v ring vrača že avgusta, en teden prej se bo vrnil tudi Joshua

Nasprotnik še ni bil imenovan, je pa organizator izključil možnost, da bi se Fury pomeril z Andyjem Ruizom mlajšim.
Fury je svojo vrnitev po upokojitvi aprila zaznamoval z dominantno zmago po točkah nad Arslanbekom Mahmudovom. FOTO: Henry Nicholls/Afp
L. Š., STA
27. 5. 2026 | 14:39
27. 5. 2026 | 14:46
Nekdanji svetovni boksarski prvak v težki kategoriji Tyson Fury je dejal, da se namerava v ring vrniti 1. avgusta v Dublinu, kar je teden dni potem, ko se bo prav tako vrnil nekdanji svetovni prvak Anthony Joshua. Pripravljata se za njun dvoboj v "bitki za Britanijo", ki na bi bila novembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potem ko je prestal pravi pekel, ga nič ni moglo presenetiti

Joshua se bo 25. julija v Rijadu pomeril v boksarski javnosti neznanim Albancem Kristianom Prengo, kar bo njegov prvi dvoboj po prometni nesreči v Nigeriji decembra, v kateri sta umrla dva njegova bližnja prijatelja.

Fury pa je v zgodbi na Instagramu objavil videoposnetek, na katerem je spet na treningu na Tajskem, skupaj z napisom: Gremo 1. avgusta, Dublin, Irska.

Nasprotnik še ni bil imenovan, čeprav je organizator izključil možnost, da bi se Fury pomeril z Andyjem Ruizom mlajšim, ki je leta 2019 Joshuo zamenjal na prestolu svetovnega prvaka, preden je pozneje istega leta izgubil povratni dvoboj.

Fury je svojo vrnitev po 16-mesečni upokojitvi aprila zaznamoval z dominantno zmago po točkah nad Rusom Arslanbekom Mahmudovom, nakar je takoj poklical Joshuo, ki je bil prisoten ob ringu.

Tyson Fury, boks, Anthony Joshua, Velika Britanija, Oleksandr Usik, fight for britain

