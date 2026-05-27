Fury se v ring vrača že avgusta, en teden prej se bo vrnil tudi Joshua

Nekdanji svetovni boksarski prvak v težki kategoriji Tyson Fury je dejal, da se namerava v ring vrniti 1. avgusta v Dublinu, kar je teden dni potem, ko se bo prav tako vrnil nekdanji svetovni prvak Anthony Joshua. Pripravljata se za njun dvoboj v "bitki za Britanijo", ki na bi bila novembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Joshua se bo 25. julija v Rijadu pomeril v boksarski javnosti neznanim Albancem Kristianom Prengo, kar bo njegov prvi dvoboj po prometni nesreči v Nigeriji decembra, v kateri sta umrla dva njegova bližnja prijatelja.

Fury pa je v zgodbi na Instagramu objavil videoposnetek, na katerem je spet na treningu na Tajskem, skupaj z napisom: Gremo 1. avgusta, Dublin, Irska.

Nasprotnik še ni bil imenovan, čeprav je organizator izključil možnost, da bi se Fury pomeril z Andyjem Ruizom mlajšim, ki je leta 2019 Joshuo zamenjal na prestolu svetovnega prvaka, preden je pozneje istega leta izgubil povratni dvoboj.

Fury je svojo vrnitev po 16-mesečni upokojitvi aprila zaznamoval z dominantno zmago po točkah nad Rusom Arslanbekom Mahmudovom, nakar je takoj poklical Joshuo, ki je bil prisoten ob ringu.