Fury sanja o drugi rundi, Wilder trdno odločen dokončati svoj posel

Ljubljana – Če je mogoče soditi po besednem dvoboju, ki sta ga uprizorila na današnji novinarski konferenci v Los Angelesu, sta neporažena boksarska šampiona, Američan Deontay Wilder (42 zmag, 41 s k. o., 1 neodločen izid, na fotografiji levo) in Britanec Tyson Fury (29 zmag, 20 s k. o., 1 neodločen izid), že nared za njun povratni obračun, ki bo 22. februarja v Las Vegasu.



»Odkar sem zadnjič pri pokru dobil dvojko, se mi ta številka vseskozi prikazuje pred očmi. Celo sanjam o njej. Zatorej napovedujem, da bo Deontay padel v drugi rundi, stoodstotno bo takrat napočil njegov konec,« je drzno napovedal 31-letni Fury, ki je bil med prvim medsebojnim obračunom decembra '18 že v izgubljenem položaju. A se je pobral, nadaljeval dvoboj in iztržil neodločen izid.



Wilder, ki bo že enajstič zapored branil naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici WBC, je prepričan, da britanski izzivalec v drugo ne bo zdržal na nogah do konca. »Enkrat sem ga že nokavtiral, tokrat bom dokončal svoj posel ...« je med drugim poudaril 34-letni Američan.