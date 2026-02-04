Hrvati v »domačih« Stožicah namučili Špance, ki gredo v finale

Španija je upravičila vlogo favorita, ampak je za zmago proti borbeni Hrvaški morala do zadnjih sekund trepetati za uvrstitev v finale evropskega prvenstva v futsalu. V Stožicah, kjer se je zbralo več kot 7000 gledalcev, večinoma iz Hrvaške, je bilo zelo napeto. Španci so vodili z 2:0, Hrvati pa v igri brez vratarja znižali in do konca ogrožali zmago zvezdnikov. Sledi polfinale Francija vs. Portugalska.

Španci, ki so s sedmimi naslovi rekorderji Evrope, so ostali v igri za svojega osmega, saj so se prebili že v svoj 11. finale. Kljub dobremu odporu Hrvaške, ki je bila v polfinalu leta 2012, so v prvem polčasu prišli do prednosti dveh golov, rahlo prednost pa obdržali tudi v drugem delu, v katerem so večinoma nadzirali dogajanje, ob koncu pa zdržali silovit pritisk Hrvatov.

Španija – Hrvaška 2:2 (2:0) Dvorana Stožice, gledalcev 6456, sodnika Černy (Češka) in Perona (Italija).

Strelci: 1:0 – Ramirez (13.), 2:0 – Mellado (19.), 2:1 – Rivillos (37./avtogol).

Španija: Plana, Perez, Ramirez, Cortes, Mellado; Chemi, Cecilio, Mayor, Rivera, Raya, Adolfo, Rivillos, Gordillo, Novoa.

Hrvaška: Piplica, Vukmir, Jelovčić, Mataja, Lima; Čizmić, Gudasić, Kustura, Čekol, Perić, Jurlina, Hrstić, Kuraja, Sekulić.

Obe ekipi sta imeli v uvodu tekme po en prosti strel iz nevarnega položaja, bližje zadetku pa so bili Španci, ko je sprožil Antonio Perez, žoga pa je oplazila vratnico. Gledalci, v večini hrvaški, ki so lepo zapolnili tribune stožiške dvorane, so tudi naprej spremljali priložnosti na obeh straneh.

Španci pa so vse bolj prevzemali pobudo, v osmi minuti je Adrian Rivera sam prišel pred Anteja Piplico, a je hrvaški vratar svoje delo dobro opravil. David Mataja je minuto pozneje zapravil podobno hrvaško priložnost, so pa Hrvati osem minut pred koncem polčasa dobili peti prekršek in bili na pragu šestega, ko je v boju s Piplico v kazenskem prostoru padel Francisco Cortes.

V 13. minuti pa so Španci povedli, ko je Pablo Ramirez dobil dvoboj s hrvaškim vratarjem za 1:0. Vse boljši izbranci Jesusa Velasca so nato iskali še drugi zadetek, imeli tudi kar nekaj priložnosti za to, dobri dve minuti pred koncem prvega dela pa bi ga po napaki v obrambi skorajda prejeli, a so Španci v zadnjem trenutku blokirali prazen gol.

Toda favoriti, ki so v tem delu sprožili 30 strelov, Hrvati 13, so v 19. minuti le prišli do želenega in zasluženega zadetka, ko je s približno devetih metrov zadel Mellado.

Španska vrsta je tudi v uvodu drugega polčasa imela pobudo, hrvaška pa pridno zbirala prekrške, 13 minut pred koncem je imela že štiri. Kljub temu je na trenutke resno ogrozila španska vrata, v 30. minuti je nevarno meril Josip Jurlina, izkazal pa se je Didac Plana.

Ko je italijanska sodnica Chiara Perona Hrvatom dosodila peti prekršek 9:40 minute do konca tekme, so proti njej hrvaški navijači zmetali nekaj plastičnih kozarcev, nekaj vročekrvnežev so na tribunah morali miriti tudi varnostniki, tako da je bil dvoboj za nekaj minut prekinjen.

Špancev to ni zmedlo, še naprej so bili nevarnejši, slabih pet minut pred koncem pa so Hrvati zaigrali z letečim vratarjem ob poskusu zmanjšanja zaostanka. To se jim je obrestovalo tri minute in pol pred koncem, ko je avtogol dosegel Mario Rivillos.

Slabo minuto pozneje so imeli Hrvati ob bučni podpori navijačev še prosti strel z roba kazenskega prostora, a je Antonio Sekulić zadel prečko. Še naprej pa so igrali z letečim vratarjem, pritiskali, a do izenačenja jim ni uspelo priti.

EP v futsalu:

Polfinale, sreda:

Hrvaška – Španija 1:2

Francija – Portugalska (20.30)

Tekma za tretje mesto (16.00) in finale (19.30) bosta v soboto v Stožicah.