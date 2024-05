Gabrovec bi bil spet rad predsednik, ima le enega protikandidata

Judo zveza Slovenija (JZS) bo jutri dobila novega predsednika. Na popoldanskem volilno-programskem zboru članic bodo odločali med dvema kandidatoma: ob Petru Sevniku (JK Velenje) se za položaj prvega moža krovne judoistične organizacije znova poteguje tudi Bogdan Gabrovec, ki je JZS vodil že med letoma 1994 in 2014, ko je postal predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

Izkušeni mariborski funkcionar, ki že dolgo živi na Koroškem, je sodeč mnenju poznavalcev razmer favorit, da na predsedniškem stolčku nasledi Lovrencija Galufa, ki ga je oktobra lani sam pomagal razrešiti na izredni seji skupščine JZS. Odtlej je zvezo kot vršilec dolžnosti prvega moža vodil podpredsednik Borut Marošek. Za Gabrovca je do veljavnega roka pravilno izpolnjene ovojnice na sedež JZS oddalo ducat klubov (med njimi JK Bežigrad, JK Apolon Maribor, JK Apolon Hoče, JK Triglav Kranj, JK Slovenj Gradec ...), za Sevnika, ki kandidira tudi za podpredsednika, zgolj JK Velenje. Zanimivo bo videti, koliko klubov bo navzočih na današnjem volilno-programskem zboru članic, saj so jih – kot je slišati iz zakulisja – v zadnjem obdobju ustanavljali kot po tekočem traku.

Ob tem kaže omeniti, da si je nastope na poletnih olimpijskih igrah v Parizu priborilo pet slovenskih judoistk: Maruša Štangar (do 48 kg), Kaja Kajzer (do 57 kg), Andreja Leški (do 63 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg). Nekaj možnosti, da bi se jim pridružil s celinsko kvoto, ima sicer še Enej Marinič (nad 100 kg).