Gabrovec: OKS odločno za prestavitev olimpijskih iger

Vztrajali bodo pri mnenju, da bi bile igre oktobra

Thomas Bach vztraja pri organizaciji iger v prvotnem julijsko-avgustovskem terminu. FOTO: AFP



7000 samostojnih športnih delavcev se je znašlo v težkem položaju

Olimpijski komite Slovenije (OKS) oziroma njegov predsednikje izrazil globoko nerazumevanje stališča mednarodnega komiteja, ki je prek svojega predsednikasporočil, da zaenkrat še ne razmišlja o prestavitvi letošnjih olimpijskih iger v Tokiu.»Pravijo, da je zdaj prekmalu za prestavitev, mi pa mislimo prav nasprotno. Julija iger ne bo mogoče izvesti v olimpijskem načelu. Če ne drugega, športniki v teh razmerah enostavno nimajo enakovrednih pogojev, da se na igre pripravijo. To je enostavno nemogoče, svet ni nor, da bo šel v nemogoče zgodbe,« je dejal Gabrovec, ki se čudi Bachu, olimpijskemu prvaku v sabljanju, da trmasto odlaša z odločitvijo o prestavitvi iger.»Sam bi kot uspešen športnik moral vedeti, da če športnik en mesec prej izve, da bodo olimpijske igre prestavljene na oktober, kot menimo, da bi bilo pravilno, ne more pravočasno spremeniti načina priprave na tekmovanje. Sprememba načina treninga pa je nujna. Vsak, ki prihaja iz športa natančno ve, da se tekmovalec težko dvakrat pripravi na vrhunce sezone. Če bodo to res sporočili prepozno, boljše, da iger sploh ni. Pri našem mnenju bomo vztrajali, pa tudi, če bomo pri tem sami, v kar pa močno dvomim,« meni predsednik OKS. Kot še pravi, OKS ne bi imel pripomb, če bi se igre prestavile na naslednje leto, ki okviru olimpizma ne ponuja pomembnejšega tekmovanja. »So mediteranske igre, a vemo, kaj se je v zadnjem času dogajalo z njimi, tudi njih so zaradi različnih razlogov prestavljali. Z igrami leta 2021 ne bi bilo nič narobe, takrat se bodo razmere umirile, če pa se ne bodo, pa bi to pomenilo, da olimpijske igre ne bi bile pomembne, bil bi le boj za preživetje,« nima nič proti olimpijskim igram leta 2021 Gabrovec.Predsednik OKS meni, da je julijski termin iger nasploh zgrešen: »Ne vem, kdo se je tega termina spomnil. Julijski pogoji so zaradi vročine katastrofalni, na to smo politiko večkrat opozorili, a za športnike politika nima posluha, v svoje nerazumne odločitve jo ženejo drugi interesi. V Tokiu so že bile igre oktobra, zakaj ne bi bile še zdaj.«Gabrovec, ki nima informacij, da bi kateri od potencialnih olimpijcev zbolel za novim koronavirusom, se je danes pogovarjal z novo ministricoPri njej je med drugim poskušal dobiti dovoljenje, da bi športniki, ki se pripravljajo na olimpijske igre, vendarle dobili dovoljenje za treninge. Pri tem pa je bil neuspešen, saj država pri športnikih pri izvajanju ukrepov proti širjenju virusov ne bo delala izjem.»Predlagali smo, da bi športnikom pod nekimi pogoji preverjanja dovolili treninge, a ne gre, posamezno da, skupinsko pa ne. Se strinjam, da če nekje začneš delati izjemo, potem to odpre poti tudi drugim skupinam, naredi se nered v sistemu, kar ni dobro. Zdravje je prvo, edino in najbolj pomembno. Vse drugo, nobena športna in finančna zgodba, ne odtehta, kar se športnikom lahko zgodi v zdravstvenem kontekstu,« se z opozorili, da mora biti zdravje na prvem mestu, strinja predsednik slovenske krovne športne organizacije, ki pa se ministrico ni pogovarjal le o ukrepih proti širitvi koronavirusa, ampak tudi o njegovih posledicah na področju športa.»V državi imamo približno 7000 samostojnih športnih delavcev, ki so se znašli v težkem položaju. Kot še nekatere druge jih je država izpustila pri obljubah delne povrnitve izpada dohodka in plačila odloga prispevkov. To pa je težava, ki nam jo mora ministrica pomagati rešiti. Za tiste, ki so zaposleni v vojski, policiji, in drugih državnih institucijah ne bo težav, pri drugih, če jim ne bo pomagala država, pa bo prišlo do katastrofe,« še meni Gabrovec.