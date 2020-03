Gajser bi lahko pokvaril veselico na mivki

Valkenswaard

Lani zmagal Cairoli

Gajser bi si z zmago v kvalifikacijah lahko prvi izbral štartni položaj. FOTO: Honda Racing

Naj se vidi, kdo je najhitrejši

Jeffrey Herlings bo očitno glavni Gajserjev tekmec v boju za naslov svetovnega prvaka. FOTO: Facebook

Vadil v Nemčiji

- Potem ko jena uvodni dirki sezone v razredu MXGP pokazal dva povsem različna obraza, bo na jutrišnji veliki nagradi Nizozemske želel ponoviti drugo vožnjo iz Velike Britanije, na kateri je zasenčil konkurenco, se z osmega mesta dvignil na drugo in dal vsem jasno vedeti, da se zlepa ne bo odrekel naslovu svetovnega prvaka.Dobro spoznanje za 23-letnega Haložana je, da je nova honda CRF450RW zares odlična, torej je skoraj vse odvisno zgolj od njega. Če ne bo ponovil napak in padcev s prve vožnje v Matterley Basinu, lahko pokvari domačo veselico glavnemu tekmecu in zmagovalcu prve dirke (od 20)(KTM).Lani je bil slovenski šampion v Valkenswaardu na mehki mivki, ki je ni najbolj vajen, tretji. Zmagal je(KTM). Prva vožnja MXGP (30 minut + 2 kroga) bo ob 13. uri, druga ob 16.00. Danes bodo kvalifikacije (16).Eurocircuit Valkenswaard je sicer eden od draguljev motokrosa, tam je legendarni Belgijec, desetkratni svetovni prvak, zmagal petkrat, toliko zmag ima tudi Cairoli, toda za peščenega kralja Valkenswaarda vseeno velja domači fant Herlings, ki je zmagal šestkrat zapored v razredu MX 2 (2010–2015) in enkrat v MXGP (2018), ko je osvojil naslov. Skrb vzbujajoči podatek za njegove konkurente je, da je bil vselej prvi v obeh vožnjah!Trikratni svetovni prvak Gajser (v letih 2016 in 2019 v MXGP in leta 2015 v MX2) še nikdar ni osvojil lovorike v odprtem boju s Herlingsom (vselej je bil poškodovan) in letos ima imenitno priložnost pokazati, kdo je zares glavni in najhitrejši. V deželi tulipanov in mlinov na veter še ni zmagal, to bi se lahko spremenilo, če bo ponovil zadnjo vožnjo z Otoka, ko je Herlingsa pustil za sabo 23 sekund.»Matterley Basin je bil na splošno uspešen za nas. Malce sem razočaran nad svojo prvo vožnjo, v kateri sem storil dve napaki, toda druga je bila veliko boljša. Zadovoljen sem s hitrostjo, svojo telesno pripravljenostjo in tudi, kako se obnaša nov motor. Zato se resnično veselim dirke v Valkenswaardu. Res ni moje najljubše prizorišče, a kljub temu mi je tukaj uspelo nekaj dobrih rezultatov. Želim jih ponoviti tudi tokrat in predvsem uživati v vožnji,« je sproščenost ključ do uspeha pri slovenskemu šampionu, ki je na Nizozemsko prišel neposredno iz Anglije.Na Nizozemskem njegova ekipa ni našla primerne odprte proge za vadbo, zato je šla za en dan v sosednjo Nemčijo: »Želeli smo se še enkrat prepričati, da smo nared za vikend.«V razredu MX2 bo nastopil(KTM), ki v Angliji ni osvojil točk (29. mesto).