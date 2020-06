Gajser bo še čakal na (pravi) štart

Ljubljana

Doslej le dve dirki

Bo Tim Gajser ogrel svojo hondo ta konec tedna pri Semiču? FOTO: Jože Suhadolnik

V nedeljo prva dirka za državno prvenstvo

Konec tedna bodo s tekmovanjem začeli motokrosisti. Danes jih v Stranski vasi pri Semiču čaka preizkušnja pokala, jutri pa še prva dirka državnega prvenstva. Na njej bo predvidoma nastopil tudi svetovni prvak Tim Gajser. V nedeljo bodo tekmovali dirkači v razredih MX50, MX65, MX85, MX125, MX open ter veterani 40 in veterani 50. Dirkaški konec tedna bo potekal brez gledalcev. »Seveda nam je žal, da gledalci ne bodo dodatno začinili dirke. Vseeno nas veseli, da se bo sezona končno začela. Skupaj z dirkači smo že nestrpni in verjamem, da so se vsi zelo dobro pripravili na sezono. Naloga seveda ni bila lahka, steza je pripravljena. AMZS nam je pomagal, kolikor je lahko,« je povedal Mitja Wolf, direktor uvodne dirke sezone, ki ga bo izvedlo AMD Kolpa MXS.

- Vodstvo motokrosistične dirkaške serije MXGP je sporočilo, da je s koledarja sezone 2020 zaradi pandemije novega koronavirusa odpadla tudi VN Kitajske. Vodstvo tekmovanja je ob tem še enkrat prestavilo VN Rusije, s katero bi se morala 2. avgusta nadaljevati sezona elitnega motokrosa.VN Kitajske bo znova na koledarju dirk v letu 2021. Tako so sporočili iz vrst Infron Moto Racing, ki kot razlog za letošnjo odpoved navajajo nestabilen položaj v svetu zaradi covida-19. Organizatorji prvenstva MXGP so ob tem sporočili, da bo VN Rusije predvidoma potekala bodisi oktobra bodisi novembra.V sporočilu za javnost so pri MXGP zapisali, da se bodo v naslednjih dneh z vsemi potencialnimi prizorišči dirk dogovorili o nadaljnji usodi prvenstva, ki se je z dvema dirkama začelo marca, kasneje pa je bilo za nedoločen čas prekinjeno zaradi epidemije, ki je izbruhnila po svetu.Dodali so, da bodo končni koledar nadaljevanja sezone objavili predvidoma do konca junija. Naslednja dirka po prilagojenem programu prvenstva, bi morala biti izpeljana 9. avgusta v Kegumsu v Latviji. V razredu MXGP sicer vodilni položaj v skupnem seštevku zaseda Nizozemecs 94 točkami, medtem ko je svetovni prvakdrugi s 85 točkami.