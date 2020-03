Gajser čaka in upa na čimprejšnje dobre novice

Ljubljana – Slovenski motokrosistični as Tim Gajser (Honda), ki lovi tretji naslov svetovnega prvaka v kraljevskem razredu MXGP po letih 2016 in 2019, čas med tekmovalnim premorom zaradi pandemije koronavirusa preživlja doma. Celoten položaj je zanj precej nenavaden.



»Tega nisem navajen, saj običajno v tem obdobju potujemo, trdo treniramo na motorju, testiramo ali tekmujemo,« je v pogovoru za spletno stran Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) dejal 23-letni Haložan in pristavil, da pri njem kljub vsemu ni nikakršnega popuščanja, saj še vedno trenira s polno paro.



»Vse skupaj je zares nenavadno, saj smo odpeljali že dve dirki, zdaj pa je pred nami dolg premor. To spremeni vse načrte. Upam, da se bo stanje kmalu izboljšalo in se bomo lahko vrnili na dirke,« si je še zaželel Gajser, ki čaka in upa na čimprejšnje dobre novice.



Slovenski šampion sicer po dveh postajah v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo drži drugo mesto, pri čemer za vodilnim Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom (KTM) zaostaja za devet točk.