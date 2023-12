Gajser devetič zapored najboljši: Teh nagrad se ne moreš naveličati

Tim Gajser in Tjaša Fifer sta postala motošportnika leta na na tradicionalni prireditvi, ko jo je sinoči v Festivalni dvorani organizirala Avto-moto zveza Slovenije. Za petkratnega svetovnega prvaka v motokrosu Gajserja je to deveti zaporedni naslov v Sloveniji, za voznico endura Fiferjevo tretji v nizu.

»Športni uspehi, pa tudi porazi, nas vedno znova spomnijo, kako močni smo lahko, ko stopimo skupaj, ter da so vztrajnost, močna volja in strast do tega, kar počnemo, recept za uspeh na prav vseh področjih življenja,« je v nagovoru povedal podpredsednik AMZS Tomaž Andrejka. Na prireditvi ni bilo Andreja Brgleza, ki je pred tremi dnevi odstopil z mesta predsednika zaradi nestrinjanja z načinom preoblikovanja nacionalne avto-moto zveze.

Program je v nabito polni dvorani vodila Bernarda Žarn, uvodni govorec je bil Dejan Židan, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, spored sta popestrili glasbenici iz dueta De Liri.

Festivalna dvorana je bila nabito polna. FOTO: Damjan Končar/AMZS

»Takšnih nagrad se nikoli ne naveličaš, so vedno dobrodošle. Za mano je ena težjih sezon v dosedanji karieri, saj sem moral izpustiti več kot polovico dirk, premor od motorja je trajal več kot pet mesecev. Ni bilo lahko in vesel sem, da se mi je uspelo vrniti in zmagati na dveh dirkah, ki sta mi dali veliko motivacije in povrnili zaupanje vase. To je vsekakor dobra popotnica za naslednjo sezono,« je ob gromkem aplavzu povedal Gajser, Hondin as v razredu MXGP.