Gajser in Pancar na Kitajsko z visokimi pričakovanji

Motokrosiste prihajajoči vikend čaka predzadnja dirka sezone, velika nagrada Kitajske. Na progi v Šanghaju bosta v elitnem razredu MXGP nastopala Tim Gajser in Jan Pancar, poročajo pri Avto moto zvezi Slovenije. Forma je dobra, saj sta pretekli teden v Turčiji končala na četrtem oziroma desetem mestu.

Zmage na Kitajskem ne bo branil Jorge Prado, ki letos tekmuje v ameriškem prvenstvu. Steza bo precej fizično zahtevna z veliko skoki in spusti, Tim Gajser pa izpostavlja, da bodo pomembni tudi starti. »Lanska preizkušnja na Kitajskem mi je dobro ostala v spominu, saj je tajfun poskrbel za spremembo urnika. Upam, da letos ne bomo imeli težav z vremenom in da bodo navijači lahko prišli na svoj račun. Slišal sem, da se je proga spremenila, kar je vedno pozitivna novica, saj tako stvari ostajajo zanimive. Zelo se veselim dirke in potrudil se bom dati vse od sebe,« pravi izvrstni Slovenec.

Letos je zaradi poškodbe rame izpustil kar devet dirk, zato pred zaključkom sezone nima previsokih pričakovanj. »Gremo korak za korakom, še dve dirki sta in prepričan sem, da bom do zmage prišel še pred koncem sezone. Pa tudi starti so bili ves konec tedna dobri, kar je še en razlog za pozitivno oceno,« pravi Gajser.

Za konec sezone motokrosiste čaka še novost, steza v avstralskem Darwinu, ki bo dokončno okronala letošnjega svetovnega prvaka. Trenutno rdečo številko nosi Francoz Romain Fevbre, a tik za petami mu je mladi Belgijec Lucas Coenen. Gajser je v skupnem seštevku deveti, Jan Pancar pa 11.

Prvi vikend oktobra bo na sporedu še pokal narodov, ki ga mnogi kličejo kar olimpijske igre za motokrosiste. Tam bo v slovenski reprezentanci poleg najboljših dveh voznikov nastopil tudi Jaka Peklaj.