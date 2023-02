Gajser iz postelje: Vrnil sem bom še močnejši

V nadaljevanju preberite:

Malce ironično, svetovnemu prvaku v motokrosu Timu Gajserju se je nesreča zgodila na progi Pietramurata v Trentinu, ki je ena njegovih ljubših, saj ga tam vedno spodbuja največ rojakov. Sicer se je pobral, vendar je bilo hitro jasno, da je stvar resna. Dali so ga na nosila in ga odpeljali v bolnišnico. Sum, da gre za zlom desne stegnenice, so zdravniki potrdili, 26-letnik iz Pečk je moral na kirurško mizo. Kako zahtevna je bila operacija in koliko časa naj bi trajalo okrevanje, ni znano, toda vsaj prvi del sezone bo minil brez Hondinega zvezdnika, ki si je od sezone obetal veliko in želel v neposrednih obračunih z Jeffreyjem Herlingsom in Romainom Febvrom ubraniti naslov, potem ko je lani suvereno slavil v odsotnosti glavnih konkurentov.

