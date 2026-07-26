Gajser na Češkem vesel, Verstappen na Madžarskem brez besed

Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu za veliko nagrado Češke v drugi vožnji osvojil tretje mesto, v skupnem seštevku dirke pa je končal na petem. Z dvojno zmago je slavil Jeffrey Herlings, ki je še utrdil vodstvo v svetovnem prvenstvu, medtem ko je Jan Pancar drugo vožnjo končal na sedmem mestu.

Gajser je po dobrem startu večji del druge vožnje vozil na tretjem mestu. K ugodni uvrstitvi je pripomogel tudi padec več tekmovalcev po startu, ki se mu je uspešno izognil. V zaključku je imel priložnost napasti drugo mesto, vendar ga je pri tem oviral tekmovalec za krog, zato je moral popustiti. Herlings je do cilja brez težav zadržal vodstvo pred Tomom Viallom, Gajser pa je zaostal dobrih 12 sekund. V skupnem seštevku prvenstva ostaja četrti s 489 točkami, za vodilnim Herlingsom pa zaostaja 126 točk.

V formuli 1 je na Hungaroringu slavil Lando Norris (McLaren), ki je ugnal Maxa Verstappna (Red Bull) in vodilnega v prvenstvu Kimija Antonellija (Mercedes). Italijan je po kazni v kvalifikacijah dirko začel šele s sedmega mesta, med preizkušnjo nekaj časa celo vodil, na koncu pa zadržal tretje mesto in povečal prednost v skupnem seštevku. Norris je po zmagi dejal, da je imel McLaren odličen dirkalnik in da ekipi madžarsko dirkališče očitno zelo ustreza.

Povsem drugače je bilo z Verstappnom, ki je imel celotno dirko težave z dirkalnikom, najprej z blaženjem, nato še z menjalnikom. Kljub temu je uspel priti do drugega mesta, ob prihodu v cilj ni mogel verjeti: »Kako mi je to uspelo s tem dirkalnikom?« Čestitalo mu je tudi vodstvo moštva, gnev Nizozemca pa zagotovo sledi ...

Motokrosisti bodo naslednjo dirko vozili prihodnji konec tedna v Flandriji, sezona formule 1 pa se bo po poletnem premoru nadaljevala 23. avgusta z veliko nagrado Nizozemske.