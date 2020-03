Gajser na progo šele 10. maja

Ljubljana - Potem ko so vodilni v svetovnem prvenstvu v motokrosu dirko za VN Argentine v Patagoniji, načrtovano za 22. marec, že v torek preložili na 22. november, so prestavili še aprilski VN Španije in Portugalske, prvo na 11. oktober in drugo na 18. oktober.



Že prej je bilo znano, da bo VN Trentina, ki jo vedno obišče veliko Slovencev, namesto 5. aprila potekala 19. julija. Naslednja preizkušnja v razredih MXGP in MX2, v katerih nastopata Tim Gajser in Jan Pancar, bo tako predvidoma 10. maja v Franciji.



Svetovni prvak Gajser v skupnem seštevku razreda MXGP na drugem mestu zaostaja le za Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom, ki ima devet točk več. Pancar pa je v nižjem razredu v nizozemskem Valkenswaardu minuli konec tedna osvojil svojo prvo točko v sezoni.