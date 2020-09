Gajser v prvi vožnji šele osmi

Faenza

1. vožnja: slab štart, dve napaki, osmo mesto

Jeffrey Herlings je dobil prvo vožnjo v Italiji. FOTO: FB

Herlings lovi 90. zmago in Cairolija

Jan Pancar je z osmim mestom izboljšal svojo najboljšo uvrstitev v MX2. FOTO: Jože Suhadolnik

Odlična dirka Pancarja, osmo mesto

- »Doslej smo imeli precej smole, storil sem tudi preveč napak. Latvijo je treba pozabiti in se osredotočiti na Italijo. Počutim se dobro, proga mi ustreza, vreme je lepo. Veselim se dirkanja, v Faenzi sem prvič nastopil v svetovnem prvenstvu leta 2012 (v MX2; op. p.), na to prizorišče me vežejo lepi spomini. Hočem pokazati, kar znam, želim si dva dobra štarta,« je pred šesto dirke sezone za VN Italije povedal svetovni prvak v motokrosističnem razredu MXGP(Honda).Ampak prvi štart mu ni dobro uspel. Začel je šele na 19. mestu in pred njim je bilo veliko dela. Spredaj sta bila novinec(Špa, KTM) in vodilni v skupnem seštevku(Niz, KTM). Po nekaj krogih se je branilec naslova svetovnega prvaka iz Slovenije prebil na sedmo mesto, bil je 12 sekund za Pradom. Pred njim so bili še veteran(Ita),(Švi, Yamaha),(Fra, Yamaha) in(Bel, Kawasaki).Slednjega je Gajser prehitel in se podal za tovarniškima yamahama, bil je vse hitrejši, ker je lahko izbiral idealne linije na precej razriti trdi in mokri progi Monte Coralli na obronkih Apeninov. Deset minut pred koncem je skoraj ujel Paulina, toda mimo njega ni šlo, za nameček je storil napako, ki ga ni stala izgube mesta, izgube časa pač. Pred padcem je imel le osem sekund zaostanka za Pradom.Vodilna četverica je obračunala za zmago. Herlings je napadal mladega Prada, a čisto zraven sta bila Cairoli in Seewer. Nizozemcu je uspelo dve minuti pred iztekom časa, hitro si je privozil varno prednost, na tretje mesto se je mimo Cairolija prebil Švicar Seewer. V zadnjem krogu se je smola zgodila Pradu, lani prvaku v MX2, ki mu je po padcu ugasnil motor in je padel na četrto mesto, pa tudi Gajserju, ki je po novi napaki izgubil še dve mesti, prehitela sta ga(Fra, Kawasaki) in(Niz, GasGas).Prva vožnja se je razpletla takole: 1. Herlings, 2. Seewer, 3. Cairoli, 4. Prado, 5. Paulin, 6. Febvre, 7. Coldenhoff, 8. Gajser. Druga vožnja bo ob 16.10. Cairoli je na drugem mestu v skupnem seštevku prehitel Gajserja.»Uspel mi je štart, imel sem dober ritem in bil potrpežljiv. Izkoristil sem priložnost in zmagal. Veselim se druge vožnje, upam, da bom tudi po njej lahko dal izjavo v eter,« je povedal Herlings, ki lovi 90. zmago v karieri, s katero bi se izenačil z devetkratnim prvakom Cairolijem. Gajser, ki bo v torek dopolnil 24 let, ostaja pri 19. Zadnjo je vpisal 4. avgusta lani v Belgiji.V Faenzi blizu Bologne, kjer bi bilo sicer ogromno slovenskih navijačev, če ne bi bilo omejitev zaradi covida-19, bodo skupaj tri dirke, druga v sredo za VN Faenze in v nedeljo za VN Emilie Romagne.Zelo dobro je v prvi vožnji šlo drugemu slovenskemu predstavniku, V razredu MX2 je osvojil osmo mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev doslej. Osvojil je 13 točk. Zmagal je(Bel, Yamaha) pred(Fra, KTM) in se Francozu približal na zgolj točko zaostanka v skupnem seštevku.