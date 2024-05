Blatni Tim Gajser padel, a vseeno prišel do prve zmage in rdeče številke

Petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser (Honda) je na sedmi dirki sezone 2024 vpisal prvo zmago, četudi je kazalo, da se bo zaradi padca v drugi vožnji VN Francije moral sprijazniti s tretjim mestom, potem ko je suvereno zmagal v prvi vožnji.

Komisarji dirke so namreč naknadno kaznovali Jeremyja Seewerja in Kevina Horgmoja, posledično je Gajser v drugi vožnji osvojil četrto in ne šesto mesto, kar je zadostovalo za skupno zmago.

Gajser je dočakal prvo zmago. FOTO: Honda Racing

Gajser je poleg zmage prevzel tudi rdečo številko vodilnega v svetovnem prvenstvu. Zmage se je sicer že veselil ljubljenec domačega občinstva Romain Febvre (Kawasaki), vendar je ostal brez nje. Tretji je bil Jeffrey Herlings (KTM).

Gajser ima v skupnem seštevku pet točk prednosti pred branilcem naslova Jorgejem Pradom (GasGas). Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je osvojil 13. mesto, v skupnem seštevku pa ima 79 točk in se nahaja na 14. mestu.

Naslednja dirka bo čez dva tedna za VN Nemčije v Teutschenthalu.

Tim Gajser je dobil prvo vožnjo, v drugi pa storil napako, a bil vseeno prvi. FOTO: Honda Racing

MXGP:

Kvalifikacije: 1. Romain Febvre (Fra), 2. Tim Gajser (Slo), 3. Jeremy Seewer (Švi, 16.), Jan Pancar (Slo).

1. vožnja: 1. Gajser (SLO), 2. Jorge Prado (Špa), 3. Febvre, 14. Pancar.

2. vožnja:. 1. Febvre (FRA), 2. Jeffrey Herlings (Niz), 3. Pauls Jonass (Lat), 4. Gajser, 14. Pancar.

Skupno VN Francije: 1. Gajser 43, 2. Febvre 42, 3. Herlings 40, 13. Pancar 14.

Skupno SP (7/20): 1. Gajser 348, 2. Prado 343, 3. Febvre 319, 4. Herlings 287, 14. Pancar 79.