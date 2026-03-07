  • Delo mediji d.o.o.
Gajser ob debiju z Yamaho na robu deseterice

Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser je kvalifikacije pred prvo tekmo sezone v Barilocheju končal kot deseti, Jan Pancar je bil 21.
Tim Gajser ima z Yamaho visoke načrte. FOTO: Delo
Galerija
Tim Gajser ima z Yamaho visoke načrte. FOTO: Delo
M. Ru., STA
7. 3. 2026 | 21:34
3:16
A+A-

V argentinskem Barilocheju so motokrosisti v razredu MXGP opravili prvo kvalifikacijsko nalogo v novi sezoni. Kvalifikacije je prvič dobil Francoz Tom Vialle, nekdanji svetovni prvak Tim Gajser, ki je pred sezono zamenjal ekipo in zdaj vozi za Yamaho, je bil deseti. Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar je bil 21.

image_alt
Tim Gajser iz rdečega v modro, v Argentini obrača nov list

Gajser bo v novi sezoni svetovnega prvenstva v razredu MXGP naslov lovil v barvah nove ekipe - Yamahe. Kvalifikacije je slovenski zvezdnik motokrosa končal na robu deseterice in tako dobil prvo točko v novi sezoni. V ospredju je na prvem mestu končal Vialle, dvakratni prvak razreda MX2, ki letos kot tretji voznik tekmuje za Gajserjevo nekdanjo ekipo Hondo. Za njim sta na prvih mestih končala še dirkača ekipe KTM, Belgijec Lucas Coenen in Italijan Andrea Adamo.

Francoz Maxime Renaux, letos moštveni sotekmovalec Gajserja pri Yamahi, je bil četrti, mesto pred rojakom Romainom Febvrom (Kawasaki), branilcem naslova svetovnega prvaka iz leta 2025. Za Gajserjem je na 12. mestu in brez kvalifikacijskih točk nastop v Barilocheju končal še eden od zvezdnikov tega športa, ki je pred sezono prvič zamenjal ekipo, Nizozemec Jeffrey Herlings, zdaj menjava Gajserja pri Hondi.

Oba slovenska predstavnika v razredu MXGP. FOTO: Delo
Oba slovenska predstavnika v razredu MXGP. FOTO: Delo

Pancar, v lanski sezoni je bil 11. in najboljši med netovarniškimi dirkači, je uvodno dejanje nove - še vedno v SP sodeluje z lastno ekipo JP 253 - končal kot 21., v kvalifikacijah prve dirke sezone je nastopilo 33 dirkačev. Gajser je vso kariero na najvišji ravni vozil za Hondo, katere član je bil 12 let. V kraljevskem razredu je bil najboljši v letih 2016, 2019, 2020 in 2022, pred tem je leta 2015 slavil tudi v razredu MX2.

V karieri je zmagal na 47 dirkah za veliko nagrado v MXGP, pet zmag ima še v MX2. Skupno je v karieri prvi prečkal ciljno črto v 116 vožnjah, 125-krat pa je stal na odru za zmagovalce velikih nagrad. Gajser je bil minulo sezono s 490 točkami deveti, a je izpustil skoraj polovico sezone zaradi hujše poškodbe ramena.

Prva vožnja razreda MXGP bo v nedeljo v Argentini na sporedu ob 17.15, druga pa ob 20.10. Sezona bo trajala vse do 20. septembra, na sporedu je skupno 19 dirk. Za konec tekmovalnega leta bo na vrsti še prestižna ekipna tekma za pokal narodov, tokrat v francoskem Erneeju 4. oktobra.

Tim GajsermotokrosMXGPJan PancarYamaha

