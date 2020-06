Gajserja izdal motor, Pancar do zmage

Semič

Brez gledalcev

Jan Pancar je dobil prvo dirko sezone DP. FOTO: Jože Suhadolnik

Med veterani blestela Kragelj in Gajser st.

Tima Gajserja je izdal motor. FOTO: Matej Družnik

- V Stranski vasi pri Semiču se je danes začelo državno prvenstvo v motokrosu. Na prvi domači dirki sezone je v najmočnejši kategoriji nastopil tudi svetovni prvak, a je zaradi okvare motorja odstopil. Zmagal jeNa dirki se je za prve točke v sezoni merilo 80 voznikov v sedmih kategorijah. Dobra udeležba motokrosistov na stezi v Semiču je pokazala, da so vozniki in člani ekip komaj čakali, da se začne zares. Tudi zahtevna steza, ki so jo sicer zelo dobro pripravili člani AMD Kolpa MXS, je dodala svoje, tako da so dirkači lahko ponovno izkusili polno mero adrenalina.Ob stezi sicer še ni bilo gledalcev, saj še vedno veljajo pokoronski varnostni ukrepi. V razredu MX open je malce nepričakovano zmagal Jan Pancar. »Seveda je k zmagi pripomogel odstop Gajserja, a vseeno sem s tem koncem tedna zelo zadovoljen. Odpeljal sem dve dobri in zanesljivi dirki, bil sem dokaj blizu Timu, najbolj pomembno pa je, da smo spet aktivni,« je bil zadovoljen Pancar.Svetovni prvak Gajser bo sezono v MXGP nadaljeval šele v začetku avgusta, tako da mu dirke državnega prvenstva pridejo še kako prav za piljenje forme. S tekmeci ni imel veliko dela in zmaga v prvi vožnji ni bila vprašljiva. Tudi v drugi je bil na dobri poti do prvega mesta, a ga je izdala tehnika. Že na začetku druge vožnje je stalno pogledoval proti pogonskemu agregatu, nato pa se je nekaj krogov pozneje le še pokadilo iz izpušne cevi.V razredu MX85 jeobe dirki odpeljal brez hujše konkurence ter si privozil gladki zmagi. V razredu MX50 je slavil, v razredu MX65 pa. V kategoriji do 125 kubičnih centimetrovni dovolil presenečenja. Zanesljivo je v razredu MX2 z dvema posamičnima zmagama dirko v svojo korist odločil tudiV kategoriji veterani 40ni imel pravega tekmeca, enako kot, ki je zmagal v kategoriji veterani 50.Po današnji prvi dirki v Stranski vasi se bo DP nadaljevalo v Mačkovcih 21. junija (Gajserja tam ne bo), v Radizelu 28. junija, v Dolini pod Kalom 13. septembra in še enkrat v Radizelu 4. oktobra. Zadnja dirka pa bo 11. oktobra v Brežicah.